Местным жителям следует рассчитывать на новый график поездов в Винницкой области, так что рассказываем об этом подробнее.

Новый график поездов в Винницкой области касается пригородных электричек, курсирующих через наш регион, сообщает Politeka.

Об этом проинформировали в пресс-службе "Укрзаліниці". Новый график поездов в Винницкой области касается сразу восьми электропоездов, а это связано с ремонтом железнодорожных путей.

Так, с 6 по 9 августа из-за работы на станции Михайленко сместилось расписание №6261, следующее по маршруту Казатин-1 - Шепетовка. Отправка останется в 20:28, а вот прибытие на Хмельниччину состоится не в 23:54, как раньше, а около 00:41.

Такая коррекция связана именно с ремонтными работами и касается этого конкретного участка. Кроме того, на пять дней, с 6 по 10 августа, "Укрзализныця" обновила движение электричек из Казатина.

№6212/7044, курсирующий между Казатином-1 и Киевом, будет отправляться в 17:35, прибытие в Фастов переносится с 19:54 на 20:00, а прибытие в Киев остается без изменений, в 21:07. Кроме этого №6253 будет начинать движение в 13:29, а в 13:47.

Еще одна часть новшеств приходится на период с 7 по 10 число данного месяца. Здесь вводят новый график поездов в Винницкой области, в частности речь идет о №6249 и №6254.

№6249 будет отправляться по-прежнему в 04:46, а прибытие меняется с 07:36 на 07:59. В обратном направлении №6254 отправится в 08:10, а прибудет в 11:38 вместо прежних 08:30/11:36.

В компании отмечают, что важно обращать внимание на обновленные времена отправлений и прибытий, чтобы не пропустить свой рейс и не оказаться в неудобной ситуации. Всю актуальную информацию публикуют на официальных ресурсах "Укрзалізниці", поэтому все детали следует смотреть именно там.

Последние новости Украины:

Напомним, Politeka писала, Удорожание проезда: в каких городах Украины люди вынуждены платить больше.

Как сообщала Politeka, Ограничение движения в Полтавской области: в каких районах нельзя будет проехать