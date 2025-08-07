У Хмельницькій області найближчим часом діятимуть нові обмеження руху, про які варто знати місцевим мешканцям.

Обмеження руху в Хмельницькій області пов’язані як з ремонтами в місті, так і зі спекотною погодою, що впливає на стан дорожнього покриття, повідомляє Politeka.

Як інформують в пресслужбі міської ради, обмеження руху в Хмельницькій області розпочнуться вже з 7 серпня і торкнуться однієї з центральних вулиць обласного центру.

Міськрада повідомила, що на перехресті вулиць Грушевського та Проскурівської проведуть ремонт мереж інженерних комунікацій і облаштують підвищений пішохідний перехід.

У зв’язку з цим з 7 по 13 серпня буде повністю перекрито проїзд автотранспорту на ділянці Грушевського від Героїв Майдану до Проскурівської. Після цього, з 14 по 30 серпня, на цій же ділянці діятиме часткове обмеження руху в Хмельницькій області.

Нагадаємо, що крім міських робіт, зміни введені й для регіональних автошляхів. Через підвищення температури повітря до понад 28 градусів ввели сезонні заборони для проїзду великовагового транспорту.

Як інформує Служба відновлення та розвитку інфраструктури у регіоні, заборона стосується машин фактичною масою понад 24 тонни та навантаженням на вісь більше 7 тонн. Такі заходи запроваджують для зменшення руйнування асфальтобетонного покриття у спекотний період.

Контроль за дотриманням нових правил здійснюють підрозділи Укртрансбезпеки та Національної поліції. Інспектори перевіряють вагові параметри транспортних засобів і стежать за виконанням правил.

На дорогах загального користування державного значення вже встановили відповідні заборонні дорожні знаки та інформаційні щити. Тож водіїв закликають бути уважними та пам'ятати про правила пересування дорогами у спеку.

