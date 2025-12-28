У деяких населених пунктах Вінницької області в понеділок, 29 грудня 2025 року, діятимуть планові графіки відключення світла.

Енергетики попередили про локальні графіки відключення світла в Вінницькій області на понеділок, 29 грудня 2025 року, повідомляє Politeka.

За даними обленерго, знеструмлення відбуватимуться приблизно з 9:00 до 16:00.

У Засмостянському районі електромереж у Вінницькій області графіки відключення світла 29 грудня діятимуть частково в таких населених пунктах:

Горбанівка (вул. Берляки, Гагаріна, Дружби, Молодіжна, Партизанська, Польова, Сонячна, Травнева, Українська, Шевченка);

Ільківка (Зарічна, Котляревського, Лісова, Миру, Набережна, Партизанська, Пирогова, Польова, Свято-Миколаївська, Хлібна);

Медвеже Вушко (Загребельного, Калинова, Лісова, Мирна, Набережна, Наукова, Польова, Садова, Семенка, Сонячна, Шевченка, Шкільна, 1 Травня);

Широка Гребля (Гагаріна, Гоголя, Дачна, Енергетична, Богуна, Молодіжна, Прибережна, Українська, Шевченка, Шкільна та низка провулків).

У Тиврівському районі електричних мереж Вінницької області знеструмлення відбудуться для деяких мешканців сіл Дзвониха, Тиврів, Соколинці, Канава, Колюхів, Пилява, Гнівань, повідомляє Politeka. А в Літинському – Селище, Петрик, Літин, Малинівка, Садове, Балин.

Детальну інформацію про ці графіки відключення світла та планові знеструмлення в інших районах на 29 грудня шукайте на сайті обленерго.

