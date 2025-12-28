В некоторых населенных пунктах Винницкой области в понедельник, 29 декабря 2025, будут действовать плановые графики отключения света.

Энергетики предупредили о локальных графиках отключения света в Винницкой области на понедельник, 29 декабря 2025 года, сообщает Politeka.

По данным облэнерго, обесточения будут происходить примерно с 9:00 до 16:00.

В Засмостянском районе электросетей в Винницкой области графики отключения света 29 декабря будут действовать частично в следующих населенных пунктах:

Горбановка (ул. Берляки, Гагарина, Дружбы, Молодежная, Партизанская, Полевая, Солнечная, Майская, Украинская, Шевченко);

Ильковка (Заречная, Котляревская, Лесная, Мира, Набережная, Партизанская, Пирогова, Полевая, Свято-Николаевская, Хлебная);

Медвежье Ушко (Загребельного, Калиновая, Лесная, Мирная, Набережная, Научная, Полевая, Садовая, Семенко, Солнечная, Шевченко, Школьная, 1 Мая);

Широкая Гребля (Гагарина, Гоголя, Дачная, Энергетическая, Богуна, Молодежная, Прибрежная, Украинская, Шевченко, Школьная и ряд переулков).

В Тивровском районе электрических сетей Винницкой области обесточения состоятся для некоторых жителей сел Дзвоныха, Тывров, Соколинцы, Канава, Колюхов, Пылява, Гнивань, сообщает Politeka. А в Литинском – Селище, Петрик, Литин, Малиновка, Садовое, Балин.

Подробную информацию об этих графиках отключения света и плановых обесточиваниях в других районах на 29 декабря ищите на сайте облэнерго.

