Энергетики предупредили о локальных графиках отключения света в Винницкой области на понедельник, 29 декабря 2025 года, сообщает Politeka.
По данным облэнерго, обесточения будут происходить примерно с 9:00 до 16:00.
В Засмостянском районе электросетей в Винницкой области графики отключения света 29 декабря будут действовать частично в следующих населенных пунктах:
- Горбановка (ул. Берляки, Гагарина, Дружбы, Молодежная, Партизанская, Полевая, Солнечная, Майская, Украинская, Шевченко);
- Ильковка (Заречная, Котляревская, Лесная, Мира, Набережная, Партизанская, Пирогова, Полевая, Свято-Николаевская, Хлебная);
- Медвежье Ушко (Загребельного, Калиновая, Лесная, Мирная, Набережная, Научная, Полевая, Садовая, Семенко, Солнечная, Шевченко, Школьная, 1 Мая);
- Широкая Гребля (Гагарина, Гоголя, Дачная, Энергетическая, Богуна, Молодежная, Прибрежная, Украинская, Шевченко, Школьная и ряд переулков).
В Тивровском районе электрических сетей Винницкой области обесточения состоятся для некоторых жителей сел Дзвоныха, Тывров, Соколинцы, Канава, Колюхов, Пылява, Гнивань, сообщает Politeka. А в Литинском – Селище, Петрик, Литин, Малиновка, Садовое, Балин.
Подробную информацию об этих графиках отключения света и плановых обесточиваниях в других районах на 29 декабря ищите на сайте облэнерго.
