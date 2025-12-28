Нова система оплати проїзду у Кропивницькому ще не запрацювала, хоча її планували впровадити у 2025 році.

Нова система оплати проїзду у Кропивницькому затримується через відсутність підрядника та тривале погодження документів, повідомляє Politeka.

Ідея нової безготівкової оплати проїзду у Кропивницькому обговорюється вже кілька років. Начальник управління транспорту Віктор Житник у 2025 році наголошував, що тендер на вибір компанії для впровадження - проведуть у першому кварталі року.

У червні одна з фірм презентувала стратегію запуску автоматизованого обліку, який вже працює у Києві, Львові, Рівному та Чернівцях.

У липні міськрада показала проєкт, що передбачав пластиковий пільговий квиток для 60 поїздок на місяць. Під час громадських обговорень містяни вказали, що цього замало, і у вересні виконком підготував новий документ.

Він вже передбачав необмежену та безтермінову кількість поїздок. Дану ініціативу відправили на розгляд Антимонопольного комітету України.

Проте підрядника для впровадження нової системи оплати проїзду у Кропивницькому обрати досі не вдалося. На 28 листопада інформація із тендерів у системі «Prozorro» підтвердила, що конкурс ще не завершений.

Речник міської ради пояснив, що зараз триває узгодження проєкту рішення з Антимонопольним комітетом, щоб забезпечити його юридичну чистоту та уникнути порушення конкуренції серед підприємців на ринку перевезень.

Якщо все пройде за планом, виконавчий комітет після отримання висновку ухвалить остаточне рішення.

