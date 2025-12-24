У Кропивницькому планували запровадити нову систему оплати проїзду у 2025 році, проте реалізацію відклали через технічні та юридичні питання, повідомляє Politeka.net.

Дискусії про електронні квитки тривають кілька років, а місто активно готується до безготівкової оплати.

Начальник управління транспорту Віктор Житник раніше повідомляв, що для впровадження планують тендер на компанію-оператора обладнання. У червні одну з компаній запросили презентувати концепцію автоматизованої системи обліку розрахунків. Цей оператор вже працює у великих містах, серед яких Київ, Львів, Рівне та Чернівці.

У липні розглядали проєкт із пластиковими картками для всіх пасажирів, включно з пільговиками. Планувалося обмежити безкоштовні поїздки 60 на місяць, що викликало невдоволення громадян.

У вересні виконком підготував нову версію проєкту без обмежень для пільгових категорій та без терміну дії поїздок. Документ направили на узгодження до Антимонопольного комітету, щоб уникнути ризиків для конкуренції між перевізниками та постачальниками обладнання.

Згідно з даними Prozorro, підрядника для реалізації ще не обрали. Речник міськради Сергій Якунін пояснив, що після отримання висновку виконком повернеться до розгляду проєкту та ухвалить остаточне рішення щодо впровадження електронної оплати.

Мешканцям радять слідкувати за офіційними повідомленнями та готуватися до переходу на нову систему, щоб користування транспортом залишалося зручним і безперебійним. Впровадження нової системи оплати проїзду у Кропивницькому дозволить пасажирам швидко та безконтактно розраховуватися за квитки вже найближчим часом.

Джерело: gre4ka.info

Останні новини України:

Нагадаємо Politeka писала, Безкоштовні продукти для ВПО та пенсіонерів у Кіровоградській області: яка гуманітарна допомога доступна українцям.

Також Politeka повідомляла, Безкоштовні продукти для ВПО та пенсіонерів у Кіровоградській області: як отримати необхідну допомогу.

Як повідомляла Politeka, Нова система оплати проїзду у Кропивницькому: як тепер оплачуватимуть мандрівки містом.