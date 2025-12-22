Составлены графики отключения света в Запорожье на 23 декабря, ограничения будут действовать на ряде улиц города, сообщает Politeka.net.

Об этом говорится в сообщении «Запорожьеоблэнерго».

В этот день специалисты будут проводить техническое обслуживание сетей и оборудования. В этой связи часть жителей города временно останется без электроснабжения.

С 09:00 до 15:00 свет будут выключаться в домах по адресам:

  • Архивна (Пушкина): 11-15, 66-70
  • Гоголя: 132-162, 164
  • Захария Махна (Першотравнева): 2
  • Нагныбиды: 11 (9 пов) п.1,2, 11 (9 пов) п.3-5, 11 а (10 пов), 11б, 11
  • Незалежнои Украины: 82, 82А, 82Б
  • Украинська: 85, 87, 87а
  • пр. Соборный: 170, 170Г

Из-за планового ремонта электрооборудования с 9:30 до 15:30 обесточат следующие улицы города:

  • Владимира Мономаха (Александра Невского) : 36
  • Гончара: 61-71, 68
  • Демократическая партия: 132-168, 181-197
  • Запорожстройская: 19-57
  • Нежинская: 23-35, 42-52
  • Атаманская (Оренбургская): 1-3, 2-4
  • Сталевара Галушки: 70-106, 71-105

электричество, электроэнергия

С 10 до 16 часов электричество будет выключаться на улицах:

  • Гоголя: 103, 105, 107, 109, 74 (2 пов), 74а, 74б, 76, 76а, 78 (3 пов), 95-99, 101
  • Олександривська: 61, 67 (4 пов), 76-82, 84, 94, 96
  • Перша Лыварна (Червоногвардийська): 37, 39, 41
  • Сергия Сыненка: 67, 67б, 69, 69б, 71, 71а, 71б, 73
  • Слобидська (Пролетарська): 51-55, 62, 64, 70, 72
  • Фортечна: 52, 54
  • пр. Соборный: 82, 92

Также ограничения с 12 до 17 часов ждут жителей города, проживающих на улицах:

  • Дмытра Донцова (Гагарина): 1, 1А
  • Перемогы: 129
  • Яценка: 1, 1А, 3А

Актуальный график отключений электроэнергии для Запорожской области можно найти на официальном сайте ПрАТ «Запорожьеоблэнерго».

