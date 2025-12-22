Горожан просят заранее позаботиться о зарядке приборов, пока будут продолжаться графики отключения света в Запорожье на 23 декабря.

Составлены графики отключения света в Запорожье на 23 декабря, ограничения будут действовать на ряде улиц города, сообщает Politeka.net.

Об этом говорится в сообщении «Запорожьеоблэнерго».

В этот день специалисты будут проводить техническое обслуживание сетей и оборудования. В этой связи часть жителей города временно останется без электроснабжения.

С 09:00 до 15:00 свет будут выключаться в домах по адресам:

Архивна (Пушкина) : 11-15, 66-70

: 11-15, 66-70 Гоголя : 132-162, 164

: 132-162, 164 Захария Махна (Першотравнева) : 2

: 2 Нагныбиды : 11 (9 пов) п.1,2, 11 (9 пов) п.3-5, 11 а (10 пов), 11б, 11

: 11 (9 пов) п.1,2, 11 (9 пов) п.3-5, 11 а (10 пов), 11б, 11 Незалежнои Украины : 82, 82А, 82Б

: 82, 82А, 82Б Украинська : 85, 87, 87а

: 85, 87, 87а пр. Соборный: 170, 170Г

Из-за планового ремонта электрооборудования с 9:30 до 15:30 обесточат следующие улицы города:

Владимира Мономаха (Александра Невского) : 36

: 36 Гончара : 61-71, 68

: 61-71, 68 Демократическая партия : 132-168, 181-197

: 132-168, 181-197 Запорожстройская : 19-57

: 19-57 Нежинская : 23-35, 42-52

: 23-35, 42-52 Атаманская (Оренбургская) : 1-3, 2-4

: 1-3, 2-4 Сталевара Галушки: 70-106, 71-105

С 10 до 16 часов электричество будет выключаться на улицах:

Гоголя: 103, 105, 107, 109, 74 (2 пов), 74а, 74б, 76, 76а, 78 (3 пов), 95-99, 101

103, 105, 107, 109, 74 (2 пов), 74а, 74б, 76, 76а, 78 (3 пов), 95-99, 101 Олександривська: 61, 67 (4 пов), 76-82, 84, 94, 96

61, 67 (4 пов), 76-82, 84, 94, 96 Перша Лыварна (Червоногвардийська) : 37, 39, 41

: 37, 39, 41 Сергия Сыненка: 67, 67б, 69, 69б, 71, 71а, 71б, 73

67, 67б, 69, 69б, 71, 71а, 71б, 73 Слобидська (Пролетарська) : 51-55, 62, 64, 70, 72

: 51-55, 62, 64, 70, 72 Фортечна: 52, 54

52, 54 пр. Соборный: 82, 92

Также ограничения с 12 до 17 часов ждут жителей города, проживающих на улицах:

Дмытра Донцова (Гагарина) : 1, 1А

: 1, 1А Перемогы : 129

: 129 Яценка: 1, 1А, 3А

Актуальный график отключений электроэнергии для Запорожской области можно найти на официальном сайте ПрАТ «Запорожьеоблэнерго».

Последние новости Украины:

Напомним, Politeka писала, Работа для пенсионеров в Запорожье: кто имеет возможность зарабатывать от 20 тысяч.

Также Politeka сообщала, Дефицит продуктов в Запорожье: как он давит на украинцев.

Как сообщала Politeka, Бесплатное жилье для ВПЛ в Запорожской области: переселенцев ждет новая программа поддержки, что известно.