Составлены графики отключения света в Запорожье на 23 декабря, ограничения будут действовать на ряде улиц города, сообщает Politeka.net.
Об этом говорится в сообщении «Запорожьеоблэнерго».
В этот день специалисты будут проводить техническое обслуживание сетей и оборудования. В этой связи часть жителей города временно останется без электроснабжения.
С 09:00 до 15:00 свет будут выключаться в домах по адресам:
- Архивна (Пушкина): 11-15, 66-70
- Гоголя: 132-162, 164
- Захария Махна (Першотравнева): 2
- Нагныбиды: 11 (9 пов) п.1,2, 11 (9 пов) п.3-5, 11 а (10 пов), 11б, 11
- Незалежнои Украины: 82, 82А, 82Б
- Украинська: 85, 87, 87а
- пр. Соборный: 170, 170Г
Из-за планового ремонта электрооборудования с 9:30 до 15:30 обесточат следующие улицы города:
- Владимира Мономаха (Александра Невского) : 36
- Гончара: 61-71, 68
- Демократическая партия: 132-168, 181-197
- Запорожстройская: 19-57
- Нежинская: 23-35, 42-52
- Атаманская (Оренбургская): 1-3, 2-4
- Сталевара Галушки: 70-106, 71-105
С 10 до 16 часов электричество будет выключаться на улицах:
- Гоголя: 103, 105, 107, 109, 74 (2 пов), 74а, 74б, 76, 76а, 78 (3 пов), 95-99, 101
- Олександривська: 61, 67 (4 пов), 76-82, 84, 94, 96
- Перша Лыварна (Червоногвардийська): 37, 39, 41
- Сергия Сыненка: 67, 67б, 69, 69б, 71, 71а, 71б, 73
- Слобидська (Пролетарська): 51-55, 62, 64, 70, 72
- Фортечна: 52, 54
- пр. Соборный: 82, 92
Также ограничения с 12 до 17 часов ждут жителей города, проживающих на улицах:
- Дмытра Донцова (Гагарина): 1, 1А
- Перемогы: 129
- Яценка: 1, 1А, 3А
Актуальный график отключений электроэнергии для Запорожской области можно найти на официальном сайте ПрАТ «Запорожьеоблэнерго».
