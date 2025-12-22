Складено графіки відключення світла в Запоріжжі на 23 грудня, обмеження діятимуть на низці вулиць міста, повідомляє Politeka.net.
Про це йдеться в повідомленні «Запоріжжяобленерго».
Цього дня фахівці проводитимуть технічне обслуговування мереж та обладнання. У зв’язку з цим частина мешканців міста тимчасово залишиться без електропостачання.
З 09:00 до 15:00 світло вимикатимуть у будинках, що знаходяться за адресами:
- Архівна (Пушкіна): 11-15, 66-70
- Гоголя: 132-162, 164
- Захарія Махна (Першотравнева): 2
- Нагнибіди: 11 (9 пов) п.1,2, 11 (9 пов) п.3-5, 11 а (10 пов), 11б, 11
- Незалежної України: 82, 82А, 82Б
- Українська: 85, 87, 87а
- пр. Соборний: 170, 170Г
Через плановий ремонт електрообладнання із 9:30 до 15:30 знеструмлять такі вулиці міста:
- Володимира Мономаха (Олександра Невського): 36
- Гончара: 61-71, 68
- Демократична: 132-168, 181-197
- Запоріжбудівська: 19-57
- Ніжинська: 23-35, 42-52
- Отаманська (Оренбурзька): 1-3, 2-4
- Сталевара Галушки: 70-106, 71-105
З 10 до 16 години електрику вимикатимуть на вулицях:
- Гоголя: 103, 105, 107, 109, 74 (2 пов), 74а, 74б, 76, 76а, 78 (3 пов), 95-99, 101
- Олександрівська: 61, 67 (4 пов), 76-82, 84, 94, 96
- Перша Ливарна (Червоногвардійська): 37, 39, 41
- Сергія Синенка: 67, 67б, 69, 69б, 71, 71а, 71б, 73
- Слобідська (Пролетарська): 51-55, 62, 64, 70, 72
- Фортечна: 52, 54
- пр. Соборний: 82, 92
Також обмеження з 12 до 17 години чекають мешканців міста, що проживають на вулицях:
- Дмитра Донцова (Гагаріна): 1, 1А
- Перемоги: 129
- Яценка: 1, 1А, 3А
Актуальний графік відключень електроенергії для Запорызькоъ області можна знайти на офіційному сайті ПрАТ «Запоріжжяобленерго».
