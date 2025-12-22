Містян просять заздалегідь подбати про заряджання приладів, поки триватимуть графіки відключення світла в Запоріжжі на 23 грудня.

Складено графіки відключення світла в Запоріжжі на 23 грудня, обмеження діятимуть на низці вулиць міста, повідомляє Politeka.net.

Про це йдеться в повідомленні «Запоріжжяобленерго».

Цього дня фахівці проводитимуть технічне обслуговування мереж та обладнання. У зв’язку з цим частина мешканців міста тимчасово залишиться без електропостачання.

З 09:00 до 15:00 світло вимикатимуть у будинках, що знаходяться за адресами:

Архівна (Пушкіна) : 11-15, 66-70

: 11-15, 66-70 Гоголя : 132-162, 164

: 132-162, 164 Захарія Махна (Першотравнева) : 2

: 2 Нагнибіди : 11 (9 пов) п.1,2, 11 (9 пов) п.3-5, 11 а (10 пов), 11б, 11

: 11 (9 пов) п.1,2, 11 (9 пов) п.3-5, 11 а (10 пов), 11б, 11 Незалежної України : 82, 82А, 82Б

: 82, 82А, 82Б Українська : 85, 87, 87а

: 85, 87, 87а пр. Соборний: 170, 170Г

Через плановий ремонт електрообладнання із 9:30 до 15:30 знеструмлять такі вулиці міста:

Володимира Мономаха (Олександра Невського) : 36

: 36 Гончара : 61-71, 68

: 61-71, 68 Демократична : 132-168, 181-197

: 132-168, 181-197 Запоріжбудівська : 19-57

: 19-57 Ніжинська : 23-35, 42-52

: 23-35, 42-52 Отаманська (Оренбурзька) : 1-3, 2-4

: 1-3, 2-4 Сталевара Галушки: 70-106, 71-105

З 10 до 16 години електрику вимикатимуть на вулицях:

Гоголя: 103, 105, 107, 109, 74 (2 пов), 74а, 74б, 76, 76а, 78 (3 пов), 95-99, 101

103, 105, 107, 109, 74 (2 пов), 74а, 74б, 76, 76а, 78 (3 пов), 95-99, 101 Олександрівська: 61, 67 (4 пов), 76-82, 84, 94, 96

61, 67 (4 пов), 76-82, 84, 94, 96 Перша Ливарна (Червоногвардійська) : 37, 39, 41

: 37, 39, 41 Сергія Синенка: 67, 67б, 69, 69б, 71, 71а, 71б, 73

67, 67б, 69, 69б, 71, 71а, 71б, 73 Слобідська (Пролетарська) : 51-55, 62, 64, 70, 72

: 51-55, 62, 64, 70, 72 Фортечна: 52, 54

52, 54 пр. Соборний: 82, 92

Також обмеження з 12 до 17 години чекають мешканців міста, що проживають на вулицях:

Дмитра Донцова (Гагаріна) : 1, 1А

: 1, 1А Перемоги : 129

: 129 Яценка: 1, 1А, 3А

Актуальний графік відключень електроенергії для Запорызькоъ області можна знайти на офіційному сайті ПрАТ «Запоріжжяобленерго».

Останні новини України:

Нагадаємо Politeka писала, Робота для пенсіонерів у Запоріжжі: хто має можливість заробляти від 20 тисяч.

Також Politeka повідомляла, Дефіцит продуктів у Запоріжжі: як він тисне на українців.

Як повідомляла Politeka, Безкоштовне житло для ВПО в Запорізькій області: переселенців чекає нова програма підтримки, що відомо.