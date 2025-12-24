В Кропивницком планировали ввести новую систему оплаты проезда в 2025 году, однако реализацию отложили из-за технических и юридических вопросов, сообщает Politeka.net.
Дискуссии об электронных билетах длятся несколько лет, а город активно готовится к безналичной оплате.
Начальник управления транспорта Виктор Житник ранее сообщал, что для внедрения планируется тендер на компанию-оператора оборудования. В июне одна из компаний была приглашена презентовать концепцию автоматизированной системы учета расчетов. Этот оператор уже работает в крупных городах, в том числе Киев, Львов, Ровно и Черновцы.
В июле рассматривали проект с пластиковыми картами для всех пассажиров, включая льготников. Планировалось ограничить бесплатные поездки 60 в месяц, что вызвало недовольство граждан.
В сентябре исполком подготовил новую версию проекта без ограничений для льготных категорий и срока действия поездок. Документ направили на согласование в Антимонопольный комитет, чтобы избежать рисков конкуренции между перевозчиками и поставщиками оборудования.
Согласно данным Prozorro, подрядчика для реализации еще не выбрали. Спикер горсовета Сергей Якунин пояснил, что после получения заключения исполком вернется к рассмотрению проекта и примет окончательное решение о внедрении электронной оплаты.
Жителям советуют следить за официальными сообщениями и готовиться к переходу на новую систему, чтобы использование транспорта оставалось удобным и бесперебойным. Внедрение новой системы оплаты проезда в Кропивницком позволит пассажирам быстро и бесконтактно рассчитываться за билеты в ближайшее время.
Источник: gre4ka.info
