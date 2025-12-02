Распределение бесплатных продуктов для ВПЛ и пенсионеров в Кировоградской области производится по графику.

В Кировоградской области ВПЛ и часть местных пенсионеров и дальше получают бесплатные продуктовые наборы в рамках работы хаба «Єднання», сообщает Politeka.

Об этом идет речь в сообщении Олександровской районной государственной администрации.

Хаб «Единение» работает как центр комплексной поддержки, где гуманитарная помощь сочетается с консультационными услугами и информационным сопровождением. Специалисты хаба подробно разъясняют переселенцам, как оформить социальные выплаты, помогают понять работу местных служб, а также дают советы по первым шагам после переезда. Благодаря этому внутренне перемещенные люди быстрее адаптируются и интегрируются в общество.

Особое внимание уделяют жителям Покровского района, которых относят к наиболее уязвимым категориям. Они могут получить не только продуктовые наборы, но и средства гигиены. Подобная помощь позволяет уменьшить ежедневные расходы семей, что крайне важно для людей с ограниченными доходами — как для переселенцев, так и для украинских пенсионеров, часто сталкивающихся с финансовыми трудностями.

Прием граждан осуществляется с понедельника по пятницу, с 9:00 до 17:00. Во время визита работники хаба проводят регистрацию, знакомят заявителей со всеми доступными видами помощи, собирают информацию об их индивидуальных потребностях и формируют дальнейшие маршруты поддержки для каждого человека.

Организация «Единение» продолжает работу и сосредотачивает ресурсы на наиболее уязвимых группах населения. Помощь могут получить пенсионеры, люди с онкологическими заболеваниями, а также лица с инвалидностью первой и второй групп.

Распределение бесплатных продуктов для ВПЛ и пенсионеров в Кировоградской области производится по графику, обнародованному на официальном Телеграмм-канале хаба. Там также регулярно публикуются актуальные новости, объявления о предстоящих мероприятиях и обновлениях деятельности центра.

