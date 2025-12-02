Розподіл безкоштовних продуктів для ВПО та пенсіонерів у Кіровоградській області проводиться за графіком.

У Кіровоградській області ВПО та частина місцевих пенсіонерів і надалі отримують безкоштовні продуктові набори в межах роботи хабу «Єднання», повідомляє Politeka.

Про це йдеться в повідомленні Олександрівської районної державної адміністрації.

Хаб «Єднання» функціонує як центр комплексної підтримки, де гуманітарна допомога поєднується з консультаційними послугами та інформаційним супроводом. Фахівці хабу детально роз’яснюють переселенцям, як оформити соціальні виплати, допомагають зрозуміти роботу місцевих служб, а також надають поради щодо перших кроків після переїзду. Завдяки цьому внутрішньо переміщені особи швидше адаптуються та інтегруються в громаду.

Особливу увагу приділяють мешканцям Покровського району, яких нині відносять до найбільш уразливих категорій. Вони можуть отримати не лише продуктові набори, а й засоби гігієни. Подібна допомога дає змогу зменшити щоденні витрати сімей, що є вкрай важливим для людей з обмеженими доходами — як для переселенців, так і для українських пенсіонерів, які часто стикаються з фінансовими труднощами.

Прийом громадян здійснюється з понеділка по п’ятницю, з 9:00 до 17:00. Під час візиту працівники хабу проводять реєстрацію, знайомлять заявників з усіма доступними видами допомоги, збирають інформацію про їхні індивідуальні потреби та формують подальші маршрути підтримки для кожної людини.

Організація «Єднання» продовжує роботу та зосереджує ресурси на найуразливіших групах населення. Допомогу можуть отримати пенсіонери, люди з онкологічними захворюваннями, а також особи з інвалідністю першої та другої груп.

Розподіл безкоштовних продуктів для ВПО та пенсіонерів у Кіровоградській області проводиться за графіком, який оприлюднюється на офіційному Телеграм-каналі хабу. Там також регулярно публікуються актуальні новини, оголошення про майбутні заходи та оновлення щодо діяльності центру.

Останні новини України:

Нагадаємо Politeka писала, Дефіцит хліба в Кіровоградській області: з якими ще проблеми зіткнуться українці.

Також Politeka повідомляла, Подорожчання продуктів у Кіровоградській області: як саме зросли ціни на базові товари.

Як повідомляла Politeka, Безкоштовні продукти для ВПО у Кропивницькому: що обов'язково потрібно зробити для отримання допомоги.