За сприяння партнерських благодійних організацій внутрішньо переміщені особи та частина пенсіонерів у Кропивницькому може отримати безкоштовні продукти.

Безкоштовні продукти для ВПО та пенсіонерів у Кропивницькому можна отримати завдяки роботі гуманітарної організації «ВПО України», повідомляє Politeka.net.

Про це йдеться на офіційному сайті організації.

ГО «ВПО України» у співпраці з місцевою владою, представниками бізнесу і громадськості, міжнародними благодійними й фінансовими організаціями забезпечує переселенцям гідне життя: надати житло, працевлаштувати, надати безкоштовні продукти для ВПО та пенсіонерів, задовольнити освітні й культурні потреби у Кропивницькому.

Центр знаходиться за адресою: Вул. Чорновола, 13. Графік роботи Пн-Пт 10:00-17:00. Субота – Неділя вихідний

Гуманітарна підтримка

За сприяння партнерських благодійних організацій внутрішньо переміщені особи, які опинилися в складних життєвих обставинах, отримують необхідні продукти харчування, мийні та гігієнічні засоби. Також надається допомога в оформленні заявок на гуманітарну допомогу від інших фондів і структур, що працюють у цьому напрямку.

Юридичний супровід

Переселенцям надаються фахові юридичні консультації, роз’яснюються основи законодавства, що регулює статус переселенців, а також порядок оформлення документів для отримання державних виплат і різних видів соціальної підтримки. Спеціалісти допомагають відновити втрачені документи та сприяють захисту порушених прав громадян, які вимушено змінили місце проживання.

Інформаційна підтримка

Громадянам регулярно надають актуальну інформацію про зміни в законодавстві, що стосується внутрішньо переміщених осіб. Переселенці отримують дані про державні освітні та трудові програми, доступні сервіси, чат-боти та інші інструменти, які можуть полегшити їхню адаптацію та інтеграцію.

Сприяння працевлаштуванню

Організація допомагає знайти роботу, скористатися державними програмами зайнятості та краще зрозуміти особливості трудового законодавства. Консультанти підтримують переселенців на всіх етапах пошуку роботи й адаптації на новому місці.

Підтримка в отриманні житла

Фахівці допомагають переселенцям знайти тимчасове або постійне житло, організовують поселення у місця компактного проживання та інформують про доступні державні й міжнародні програми, що надають житлову підтримку.

Медична та оздоровча допомога

Для переселенців організовуються курси з домедичної допомоги, тренінги з технік підтримки фізичного та емоційного здоров’я. Крім того, надається інформація про програми безоплатного забезпечення ліками та медичними послугами, доступними внутрішньо переміщеним особам.

Останні новини України:

Нагадаємо Politeka писала, Дефіцит хліба в Кіровоградській області: з якими ще проблеми зіткнуться українці.

Також Politeka повідомляла, Подорожчання продуктів у Кіровоградській області: як саме зросли ціни на базові товари.

Як повідомляла Politeka, Безкоштовні продукти для ВПО у Кропивницькому: що обов'язково потрібно зробити для отримання допомоги.