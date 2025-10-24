За словами експерта, катастрофічного стрибка цін не очікується, проте дефіцит хліба в Кіровоградській області все ще можливий.

Ціни на хліб в Україні цієї осені та впродовж зимового періоду 2025–2026 років можуть дещо зрости, через дефіцит в Кіровоградській області та інших регіонах, пише Politeka.

Про це повідомляє експерт «Всеукраїнської асоціації пекарів» Юрій Дученко.

За словами президента асоціації, катастрофічного стрибка цін не очікується, проте ймовірне невелике підвищення вартості хліба на рівні 5–10%. Експерт зазначив, що українська хлібопекарська галузь потребує приблизно 2,5 мільйона тонн хлібопекарської пшениці, тоді як цьогоріч було зібрано близько 6 мільйонів тонн продовольчої пшениці першого, другого та третього класу.

Дученко пояснив, що частково виникають складнощі у виробників борошна з формуванням необхідних партій для забезпечення якісного продукту. Це, у свою чергу, впливає на ціни на хлібопекарську сировину, борошно та готовий хліб. «Це стосується саме пшеничного зерна», — підкреслив він.

Що стосується житнього хліба, ситуація є більш складною. Для забезпечення виробництва у необхідній кількості потрібно 180 тисяч тонн житнього зерна. Хоча загальний обсяг зерна зібраний, не весь урожай відповідає належній якості, що може спричинити дефіцит житнього зерна. Експерт додав, що протягом останнього року ціни на житнє зросли у кілька разів, а це, відповідно, впливає на вартість борошна та готового продукту.

Таким чином, незважаючи на стабільний урожай пшениці, частковий дефіцит якісного житнього зерна та підвищення його вартості можуть призвести до помірного зростання цін на окремі види хліба та Дефіцит хліба в Кіровоградській області протягом осінньо-зимового сезону.

Джерело: УНІАН.

