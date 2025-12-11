Синоптики надали місцевим жителям детальний прогноз погоди у Харкові на тиждень з 12 до 18 грудня, тож розповідаємо деталі.

Прогноз погоди у Харкові на тиждень з 12 до 18 грудня передбачає змінну хмарність та періоди опадів у різні дні, повідомляє Politeka.

За даними метеорологів, температура коливатиметься від -4° до +6°, вітер залишатиметься помірним, а вологість інколи підвищуватиметься до 100%.

Прогноз погоди у Харкові на тиждень з 12 до 18 грудня виглядає таким чином:

12.12 очікується переважно похмура погода з нічним дощем, який закінчиться до ранку. Ввечері дощ знову відновиться. Температура вночі коливатиметься близько +5°, вдень підніметься до +6°.

13.12 буде ясне небо вранці, без опадів. Температура вночі триматиметься на рівні +2°, вдень повітря прогріється до -2°. Вітер буде помірний, до 5,7 м/с, вологість знизиться до 49%.

14.12 синоптики прогнозують періодичне сонце серед хмар. Вдень очікується сніг, який до вечора повинен закінчитися. Температура коливатиметься від -4° до -3°, вітер буде слабкий 1,3-2,7 м/с, вологість досягне 84%.

15.12 на мешканців міста чекатимуть короткочасні прояснення серед затягнутого хмарами неба. До полудня опадів не прогнозується, у другій половині дня можливий дощ зі снігом, який ввечері закінчиться. Температура вночі буде на рівні -4°, вдень -1°.

16.12 містяни побачать аналогічні показники. 17.12 небо буде вкрите хмарами протягом усього дня, дощів не передбачається, стовпчик термометра буде в межах 0°-+2°. Вологість - до 99%.

18. 12 весь день буде хмарним, без опадів, температура від 0° до +2°. Вологість коливатиметься 95-100%.

Тож метеорологи радять місцевим враховувати прогноз погоди у Харкові на тиждень з 12 до 18 грудня при плануванні своїх справ.

