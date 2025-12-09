Новий графік руху поїздів у Дніпропетровській області приніс певні незручності для пасажирів, тож розповідаємо деталі.

Новий графік руху поїздів у Дніпропетровській області ввели на визначений період, повідомляє Politeka.

Як проінформували в офіційному телеграм каналі АТ "Укрзалізниця", новий графік руху поїздів у Дніпропетровській області зачепив популярний приміський електропоїзд №6277 «Лозова – Дніпро».

Так, новий графік руху поїздів у Дніпропетровській області запроваджений на період з 8 по 11 грудня у зв’язку з ремонтними роботами на коліях.

Це означає, що №6277 «Лозова – Дніпро» в ці дні відправляється зі станції «Павлоград-1» о 07:20 замість 07:36, а прибуває на кінцеву станцію о 09:49 замість 09:58.

Такі зміни покликані забезпечити безпечне курсування та своєчасне завершення ремонтних робіт на залізничній інфраструктурі. Пасажирам радять уважно перевіряти розклад і планувати поїздки з урахуванням нових часових рамок.

Крім змін у курсуванні приміського електропоїзда, регіональні та міжобласні маршрути також будуть враховувати нововведення. Пасажири можуть переглянути оперативні повідомлення про зміни через офіційні соцмережі "Укрзалізниці" або на сайті та в застосунку перевізника.

До слова, наразі діє час програма «3000 кілометрів Україною», яка дозволяє пасажирам безоплатно подорожувати залізницею в межах виділеного ліміту кілометрів. Квитки почали оформляти з 3 грудня, а подорожувати можна з 5 грудня.

Участь у програмі надає можливість пасажирам регіональних електропотягів та Інтерсіті другого класу безкоштовно використовувати вільні місця в плацкартних і купейних вагонах. Для першого етапу відібрані напрямки, де є достатня кількість вільних місць, зокрема склади, що курсують через Дніпро.

Серед них, до прикладу, є №53/54 Дніпро – Одеса, №61/62 Дніпро – Івано-Франківськ та №41/42 Дніпро – Трускавець.

