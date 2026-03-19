Доплати для пенсіонерів у Полтавській області почали нараховувати після внесення змін до закону про державний бюджет на 2026 рік, повідомляє Politeka.

Нові правила передбачають збільшення щомісячної надбавки для людей похилого віку, які потребують постійного догляду.

Розмір підтримки тепер становить 1 038 гривень. Раніше ця сума дорівнювала 944,4 грн. Підвищення пов’язане зі зростанням прожиткового мінімуму для непрацездатних громадян до 2 595 гривень.

Таким чином, щомісячна фінансова допомога збільшилася на 93,6 грн. Очікується, що це частково компенсує витрати на повсякденні потреби та необхідний догляд.

Право на таку підтримку мають особи віком понад 80 років, які за медичними показаннями потребують сторонньої допомоги. Важливою умовою також є відсутність працездатних родичів, здатних забезпечити необхідний догляд.

Водночас доплати для пенсіонерів у Полтавській області не призначають громадянам, які вже отримують виплати через інвалідність або інші державні види соціальної підтримки. Обов’язковою процедурою залишається проходження лікарсько-консультативної комісії, що підтверджує потребу у догляді.

Щоб оформити допомогу, потрібно звернутися до медичного закладу, отримати висновок комісії та подати заяву до Пенсійного фонду разом із необхідними документами.

До пакета входять паспорт, ідентифікаційний код, медичний висновок щодо необхідності догляду та довідка про відсутність інших соціальних виплат. Після перевірки поданих даних відповідні органи ухвалюють рішення про призначення щомісячної надбавки.

