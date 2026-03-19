Доплаты пенсионерам в Полтавской области начали начислять после внесения изменений в закон о государственном бюджете на 2026 год, сообщает Politeka.
Новые правила предусматривают увеличение ежемесячной надбавки для пожилых людей, нуждающихся в постоянном уходе.
Размер поддержки теперь составляет 1038 гривен. Ранее эта сумма равнялась 944,4 грн. Повышение связано с ростом прожиточного минимума для нетрудоспособных граждан до 2595 гривен.
Таким образом, ежемесячное финансовое пособие увеличилось на 93,6 грн. Ожидается, что это частично компенсирует расходы на повседневные нужды и необходимый уход.
Право на такую поддержку имеют лица старше 80 лет, которые по медицинским показаниям нуждаются в посторонней помощи. Важным условием также отсутствие трудоспособных родственников, способных обеспечить необходимый уход.
В то же время, доплаты для пенсионеров в Полтавской области не назначают гражданам, которые уже получают выплаты из-за инвалидности или других государственных видов социальной поддержки. Обязательной процедурой остается прохождение врачебно-консультативной комиссии, подтверждающей потребность в уходе.
Чтобы оформить помощь, нужно обратиться в медицинское учреждение, получить заключение комиссии и подать заявление в Пенсионный фонд вместе с необходимыми документами.
В пакет входят паспорт, идентификационный код, медицинское заключение о необходимости ухода и справка об отсутствии других социальных выплат. После проверки данных соответствующие органы принимают решение о назначении ежемесячной надбавки.
Последние новости Украины:
