ВПО, які шукають безкоштовне житло в Полтавській області, тепер можуть скористатися новими пропозиціями від небайдужих громадян.

Безкоштовне житло для ВПО в Полтавській області пропонують місцеві жителі та організації, щоб допомогти людям, які були змушені покинути свої домівки через війну, повідомляє Politeka.

Платформа "Допомагай" збирає оголошення про тимчасове безкоштовне житло для ВПО в Полтавській області у приватних будинках та квартирах.

Завдяки платформі переселенці можуть знайти варіанти проживання, що відповідають різним потребам.

Наприклад, у селі Заводське Лохвицького району надають кімнату в приватному будинку для киян, мам з дітьми, у яких у квартирі немає тепла. Прихисток доступний на будь-який термін і обладнаний усіма необхідними зручностями.

Ще один варіант знаходиться у Козлівщині Котелевського району. Пропонується частковий будинок з водою, каналізацією, газовим опаленням, душем, туалетом та інтернетом.

Є інвертор на випадок відключення світла, невелика літня кухня, а також домашні тварини: кішки, собака та кури. Власники зазначають, що безкоштовне житло для ВПО в Полтавській області підходить для спільного проживання та взаємної допомоги, бажано для жінки.

Село розташоване за 17 км від Полтави, є регулярне сполучення маршруткою, поруч магазини, школа та дитячий садок. У самому місті Полтава також є пропозиція від Монди Лаури, вдови, яка проживає в Україні.

Саме завдяки таким ініціативам дах над головою стає доступним для тих, хто потребує тимчасового прихистку, а переселенці можуть швидко знайти безпечний та обладнаний дім без додаткових витрат.

Платформа "Допомагай" дозволяє швидко зорієнтуватися у наявних варіантах і обрати відповідний прихисток.

Останні новини України:

