ВПЛ, которые ищут бесплатное жилье в Полтавской области, теперь могут воспользоваться новыми предложениями от небезразличных граждан.

Бесплатное жилье для ВПЛ в Полтавской области предлагают местные жители и организации, чтобы помочь людям, вынужденным покинуть свои дома из-за войны, сообщает Politeka.

Платформа "Допомагай" собирает объявления о временном бесплатном жилье для ВПЛ в Полтавской области в частных домах и квартирах.

Благодаря платформе переселенцы могут найти варианты обитания, отвечающие разным потребностям.

К примеру, в селе Заводское Лохвицкого района предоставляют комнату в частном доме для киевлян, мам с детьми, у которых в квартире нет тепла. Приют доступный на любой срок и оборудован всеми необходимыми удобствами.

Еще один вариант находится в Козловщине Котелевского района. Предлагается частичный дом с водой, канализацией, отоплением, душем, туалетом и интернетом.

Есть инвертор на случай отключения света, небольшая летняя кухня и домашние животные: кошки, собака и куры. Владельцы отмечают, что бесплатное жилье для ВПЛ в Полтавской области подходит для совместного проживания и взаимной помощи, желательно женщине.

Село расположено в 17 км от Полтавы, есть регулярное сообщение маршруткой, рядом магазины, школа и детский сад. В самом городе Полтава есть предложение от Монды Лауры, вдовы, проживающей в Украине.

Именно благодаря таким инициативам крыша над головой становится доступной для нуждающихся в временном убежище, а переселенцы могут быстро найти безопасный и оборудованный дом без дополнительных затрат.

Платформа "Допомогай" позволяет быстро сориентироваться в имеющихся вариантах и ​​выбрать подходящее убежище.

