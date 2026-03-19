Втрата пенсії для мешканців Харківської області можлива після 1 квітня, проте цього можна уникнути.

У Пенсійному фонді України попередили про можливий ризик втрати пенсій після 1 квітня для частини мешканців Харківської області, повідомляє Politeka.net.

Про це йдеться на сайті ПФУ.

Там зазначають, що з 1 квітня 2026 року окремі громадяни можуть втратити право на отримання української пенсії, якщо не підтвердять відсутність виплат з боку російської федерації.

Йдеться насамперед про людей, які проживають на тимчасово окупованих територіях Харківської області, а також тих, хто виїхав звідти на підконтрольну Україні територію або перебуває за кордоном. Для них запроваджено обов’язок повідомити Пенсійний фонд за те, що вони не отримують пенсію чи інші страхові виплати від російських органів.

У ПФУ пояснюють, що громадяни, які пройшли фізичну ідентифікацію у період з 1 січня 2025 року до 1 лютого 2026 року, але станом на 1 лютого 2026 року не подали відповідне підтвердження, поки що продовжують отримувати виплати. Проте такі нарахування мають тимчасовий характер.

Пенсія виплачуватиметься лише до моменту подання необхідного повідомлення, але не довше ніж до 1 квітня 2026 року. Якщо ж до цього часу інформація за відсутність виплат з росії не буде надана, нарахування можуть бути припинені.

Як надати інформацію

Зробити це можна:

онлайн через особистий кабінет на вебпорталі електронних послуг ПФУ;

під час відеоконференцзвʼязку з працівником Головного управління Пенсійного фонду України.

Також можна надіслати поштове відправлення на адресу територіального органу ПФУ, де людина перебуває на обліку як одержувач виплат. Повідомлення має бути у довільній формі, до нього треба додати посвідчення про перебування в живих.

Крім того, цю інформацію можна вказати у заяві про призначення, поновлення та продовження виплати пенсії чи страхових виплат.

