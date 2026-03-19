Потеря пенсии для жителей Харьковской области возможна после 1 апреля, однако этого можно избежать.

В Пенсионном фонде Украины предупредили о возможном риске потери пенсий после 1 апреля для жителей Харьковской области, сообщает Politeka.net.

Об этом говорится на сайте ПФУ.

Там отмечают, что с 1 апреля 2026 года отдельные граждане могут потерять право на получение украинской пенсии, если не подтвердят отсутствие помощи со стороны российской федерации.

Речь идет прежде всего о людях, проживающих на временно оккупированных территориях Харьковской области, а также тех, кто выехал оттуда на подконтрольную Украине территорию или находится за границей. Для них введена обязанность сообщить Пенсионному фонду за то, что они не получают пенсию или другие страховые выплаты от российских органов.

В ПФУ объясняют, что граждане, прошедшие физическую идентификацию в период с 1 января 2025 года по 1 февраля 2026 года, но по состоянию на 1 февраля 2026 года не подали соответствующее подтверждение, пока продолжают получать выплаты. Однако такие начисления носят временный характер.

Пенсия будет выплачиваться только до момента подачи необходимого уведомления, но не дольше 1 апреля 2026 года. Если же до этого времени информация за отсутствие денег из россии не будет предоставлена, начисления могут быть прекращены.

Как предоставить информацию

Сделать это можно:

онлайн через личный кабинет на веб-портале электронных услуг ПФУ;

во время видеоконференцсвязи с работником Главного управления Пенсионного фонда Украины.

Также можно отправить почтовую отправку в адрес территориального органа ПФУ, где человек состоит на учете как получатель выплат. Сообщение должно быть в произвольной форме, к нему следует добавить удостоверение о пребывании в живых.

Кроме того, эту информацию можно указать в заявлении о назначении, возобновлении и продлении выплаты пенсии или страховых выплат.

