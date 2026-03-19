У місті з’являються нові пропозиції зайнятості, і робота для пенсіонерів у Харкові охоплює як офісні посади, так і працю на виробництві.

Робота для пенсіонерів у Харкові представлена різними вакансіями, які роботодавці розміщують на платформі work.ua, повідомляє Politeka.

Серед пропозицій можна знайти роботу для пенсіонерів у Харкові у контактних центрах, на виробництві та у сфері обслуговування клієнтів.

Однією з вакансій є посада менеджера call-центру по комунікації з клієнтами у ТОВ «Ю Контакт». Це колл-центр, який спеціалізується на продажі товарів телефоном та наданні послуг клієнтам по Україні.

Працівники працюють із двома проєктами. Перший передбачає продаж текстильних товарів телефоном. За цією програмою встановлена ставка 10000 грн на місяць плюс відсоток від продажів.

Другий проєкт пов’язаний із запрошенням клієнтів на безкоштовний пробний урок іноземних мов, математики або програмування. Оплата складається зі ставки та премії за кожне замовлення. Робочий день у компанії скорочений і триває з 10:00 до 17:30.

Ще одна пропозиція роботи для пенсіонерів у Харкові, стосується виробничої сфери. Компанія «Платформінг, ТОВ» шукає оператора на термопластавтомати для виробництва пластикових виробів. Заробітна плата на цій посаді становить близько 20000 грн.

До обов’язків входить виконання технологічних процесів на виробництві, контроль якості готових виробів та дотримання виробничої дисципліни і правил безпеки.

Серед пропозицій також є вакансія оператора call-центру у компанії Adelina Call Center & BPO, яка має понад 20 років досвіду у сфері клієнтського сервісу. Компанія пропонує ставку 15000 грн та бонуси від 3000 грн.

