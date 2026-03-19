В городе появляются новые предложения занятости и работа для пенсионеров в Харькове охватывает как офисные должности, так и труд на производстве.

Работа для пенсионеров в Харькове представлена ​​разными вакансиями, которые работодатели размещают на платформе work.ua, сообщает Politeka.

Среди предложений можно найти работу для пенсионеров в Харькове в контактных центрах, на производстве и в сфере обслуживания клиентов.

Одной из вакансий должность менеджера call-центра по коммуникации с клиентами в ООО «Ю Контакт». Это колл-центр, специализирующийся на продаже товаров по телефону и предоставлении услуг клиентам по Украине.

Сотрудники работают с двумя проектами. Первый предполагает продажу текстильных товаров по телефону. По этой программе установлена ​​ставка 10000 грн. в месяц плюс процент от продаж.

Второй проект связан с приглашением клиентов на бесплатный пробный урок иностранных языков, математики или программирования. Оплата состоит из ставки и премии за каждый заказ. Рабочий день у компании сокращен и длится с 10:00 до 17:30.

Еще одно предложение работы для пенсионеров в Харькове касается производственной сферы. Компания «Платформинг, ООО» ищет оператора на термопластавтоматы для производства пластиковых изделий. Заработная плата в этой должности составляет около 20000 грн.

В обязанности входит выполнение технологических процессов на производстве, контроль качества готовых изделий и соблюдение производственной дисциплины и правил безопасности.

Среди предложений также вакансия оператора call-центра у компании Adelina Call Center & BPO, которая имеет более 20 лет опыта в сфере клиентского сервиса. Компания предлагает ставку 15000 грн. и бонусы от 3000 грн.

