Дефіцит продуктів у Кіровоградській області може виникнути через нестачу гречки на українському ринку, повідомляє Politeka.net.

Причиною називають один із найнижчих показників врожайності цієї культури за останні десятиліття.

Про ситуацію повідомляє AgroReview. Експерти зазначають, що попит на крупу залишається стабільним, однак обсягів виробництва наразі недостатньо для повного забезпечення внутрішнього споживання.

Виконавчий директор Міжнародної асоціації гречки Сергій Громовий пояснив, що минулорічний результат став одним із найслабших за 25 років, якщо не враховувати складний сезон 2019-го. За його словами, аграрний сектор фактично повернувся до показників тих років, коли країна вже переживала нестачу цієї продукції.

Через скорочення збору важливу роль відіграє імпорт. Раніше серед основних експортерів були Україна, Китай і росія, однак зараз ситуація змінилася: китайський ринок більше закуповує, ніж продає, а українські господарства не мають достатніх ресурсів для активного експорту.

Окрему увагу експерт звернув на логістику поставок. Прямий імпорт із росії заблокований через повномасштабну війну, однак частина продукції може потрапляти через інші держави. Зокрема, йдеться про переробку у Казахстані, після якої товар отримує нове походження.

Аналітики прогнозують, що імпортні партії допоможуть стримати різке зростання вартості. Очікується, що ціна крупи коливатиметься в межах 60–90 гривень за кілограм залежно від ринкових умов.

Водночас дефіцит продуктів у Кіровоградській області наразі не вважають критичним. Подальша ситуація значною мірою залежатиме від нового врожаю та стабільності постачання на внутрішній ринок.

