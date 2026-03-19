Дефицит продуктов в Кировоградской области пока не считается критическим.

Дефицит продуктов в Кировоградской области может возникнуть из-за нехватки гречки на украинском рынке, сообщает Politeka.net.

Причиной называют один из самых низких показателей урожайности этой культуры в последние десятилетия.

О ситуации сообщает AgroReview. Эксперты отмечают, что спрос на крупу остается стабильным, однако объемов производства недостаточно для полного обеспечения внутреннего потребления.

Исполнительный директор Международной ассоциации гречки Сергей Громовой объяснил, что прошлогодний результат стал одним из самых слабых за 25 лет, если не учитывать сложный сезон 2019-го. По его словам, аграрный сектор фактически вернулся к показателям тех лет, когда страна уже испытывала нехватку этой продукции.

Из-за сокращения сбора немаловажную роль играет импорт. Раньше среди основных экспортеров были Украина, Китай и Россия, однако сейчас ситуация изменилась: китайский рынок больше закупает, чем продает, а украинские хозяйства не имеют достаточных ресурсов для активного экспорта.

Особое внимание эксперт обратил на логистику поставок. Прямой импорт из России заблокирован из-за полномасштабной войны, однако часть продукции может попадать через другие государства. В частности, речь идет о переработке в Казахстане, после которой товар получает новое происхождение.

Аналитики прогнозируют, что импортные партии помогут умерить резкий рост стоимости. Ожидается, что цена крупы будет колебаться в пределах 60-90 гривен за килограмм в зависимости от рыночных условий.

В то же время, дефицит продуктов в Кировоградской области пока не считают критическим. Дальнейшая ситуация будет в значительной степени зависеть от нового урожая и стабильности поставок на внутренний рынок.

