У березні 2026 року грошова допомога для ВПО у Полтавській області надаватиметься за оновленими правилами, передає Politeka.net.

Про це повідомляє Пенсійний фонд України.

Розмір виплат залишився незмінним: діти та особи з інвалідністю отримують по 3 000 гривень щомісяця, дорослі — по 2 000 гривень. Кошти нараховуються одному з членів сім’ї, який уповноважений отримувати допомогу для всіх мешканців домогосподарства.

Головна зміна стосується критеріїв доходу. Прожитковий мінімум для непрацездатних осіб становить 2 595 гривень, а граничний середньомісячний дохід на одного члена родини визначено на рівні 10 380 гривень. Саме цей показник застосовують для визначення права на грошову допомогу для ВПО у Полтавській області.

Розрахунок проводять шляхом ділення сумарного доходу всіх членів сім’ї на кількість осіб. Якщо ліміт перевищено, призначення допомоги можуть відмовити або припинити нарахування.

Раніше відмовлені родини тепер можуть подати повторну заяву з урахуванням нових критеріїв. Виплати у березні розраховані на шість місяців і охоплять як нових заявників, так і тих, хто відповідає оновленим умовам.

Програма дозволяє переселенцям підтримувати стабільний рівень доходів і частково покривати витрати на проживання у складних обставинах.

Для отримання консультацій та уточнення деталей переселенці можуть звертатися за грошовою допомогою для ВПО у Полтавській області через офіційні сервіси.

Щоб уникнути перерв у нарахуваннях, рекомендують регулярно перевіряти доходи та оновлювати дані у відповідних системах, де надається фінансова підтримка переселенцям.

