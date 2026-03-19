В марте 2026 года денежная помощь для ВПЛ в Полтавской области будет предоставляться по обновленным правилам, передает Politeka.net.

Об этом сообщает Пенсионный фонд Украины.

Размер выплат остался неизменным: дети и лица с инвалидностью получают по 3000 гривен ежемесячно, взрослые - по 2000 гривен. Денежные средства начисляются одному из членов семьи, который уполномочен получать помощь для всех жителей домохозяйства.

Главное изменение касается критериев дохода. Прожиточный минимум для нетрудоспособных лиц составляет 2595 гривен, а предельный среднемесячный доход на одного члена семьи определен на уровне 10380 гривен. Именно этот показатель используется для определения права на денежную помощь для ВПЛ в Полтавской области.

Расчет производят путем деления суммарного дохода всех членов семьи на количество лиц. Если предел превышен, назначения пособия могут отказать или прекратить начисление.

Ранее отказанные семьи могут теперь подать повторное заявление с учетом новых критериев. Выплаты в марте рассчитаны на шесть месяцев и охватят как новых заявителей, так и тех, кто отвечает обновленным условиям.

Программа позволяет переселенцам поддерживать стабильный уровень доходов и частично возмещать расходы на проживание в сложных обстоятельствах.

Для получения консультаций и уточнения деталей переселенцы могут обращаться за денежной помощью для ВПЛ в Полтавской области через официальные сервисы.

Чтобы избежать перерывов в начислениях, рекомендуют регулярно проверять доходы и обновлять данные в соответствующих системах, где предоставляется финансовая поддержка переселенцам.

Последние новости Украины:

Напомним, Politeka писала, Индексация пенсий с 1 марта в Полтавской области: как получить дополнительные выплаты.

Также Politeka сообщала, Повышение тарифов на коммунальные услуги в Полтавской области: какие подробности раскрыты.

Как сообщала Politeka, Подорожание проезда в Полтавской области: как изменилась стоимость.