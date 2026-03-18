Прогноз погоди з 19 по 28 березня в Харкові формується на основі даних синоптиків і свідчить про поступове підвищення температури повітря протягом зазначеного періоду, повідомляє Politeka.

Детальний прогноз погоди з 19 по 28 березня в Харков опублікували на сайті sinoptik.ua.

19 березня небо буде повністю затягнуте хмарами протягом усього дня. Температура повітря коливатиметься від ранкових значень близько +2° до денних показників до +7°. Опадів не прогнозують.

20 березня погодні умови суттєво не зміняться. У місті зранку і до вечора зберігатиметься щільна хмарність. Денна температура становитиме близько +8°.

Прогноз погоди з 19 по 28 березня в Харкові також передбачає короткочасні коливання атмосферного тиску та зміну вологості повітря, однак суттєвих погодних явищ не очікується.

21 березня у місті знову переважатиме хмарність. Температура вдень підніметься до +11°. Попри щільні хмари, опади не прогнозуються.

22 березня ситуація поступово покращиться. Протягом дня буде переважно похмуро, однак увечері можливі прояснення. Температура повітря сягне близько +10° у денні години. Опадів не очікується.

23 березня стане одним із найсонячніших днів у цьому періоді. У облцентрі прогнозують ясне небо. Денна температура становитиме близько +11°, нічні показники залишатимуться позитивними.

24 березня вдень з’являться хмари, однак до вечора вони поступово розсіються. Температура повітря вдень підніметься до +12°. Істотних опадів не передбачається.

25 березня у місті з ранку до вечора зберігатиметься хмарна атмосфера. Температура повітря зросте і вдень може досягти +15°.

26 березня хмарність також переважатиме протягом усього дня. Температура повітря продовжить підвищуватися і вдень становитиме близько +16°.

27 та 28 березня, у облцентрі збережеться переважно хмарна атмосфера. Температура вдень може сягнути близько +17°, що стане найвищим показником за цей проміжок часу.

