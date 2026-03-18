Прогноз погоды с 19 по 28 марта в Харькове включает период с изменением температурных показателей и преобладанием облачности.

19 марта небо будет полностью затянуто облаками в течение всего дня. Температура воздуха будет колебаться от утренних значений около +2° до дневных показателей до +7°. Осадков не прогнозируют.

20 марта погодные условия не изменятся. В городе с утра и до вечера будет сохраняться плотная облачность. Дневная температура составит около +8°.

21 марта в городе снова будет преобладать облачность. Температура днем ​​поднимется до +11°. Несмотря на плотные облака, осадки не прогнозируются.

22 марта ситуация постепенно улучшится. В течение дня будет преимущественно пасмурно, однако вечером возможны прояснения. Температура воздуха составит около +10° в дневные часы. Осадков не ожидается.

23 марта станет одним из самых солнечных дней в этом периоде. В облцентре прогнозируют ясное небо. Дневная температура составит около +11°, ночные показатели будут оставаться положительными.

24 марта днем ​​появятся облака, однако к вечеру они постепенно рассеются. Температура воздуха днем ​​поднимется до +12°С. Существенных осадков не предполагается.

25 марта в городе с утра и до вечера будет сохраняться облачная атмосфера. Температура воздуха вырастет и днем ​​может добиться +15°.

26 марта облачность будет преобладать в течение всего дня. Температура воздуха продолжит повышаться и днем ​​будет около +16°.

27 и 28 марта в облцентре сохранится преимущественно облачная атмосфера. Температура днем ​​может составить около +17°, что станет самым высоким показателем за этот промежуток времени.

