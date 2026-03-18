Прогноз погоды с 19 по 28 марта в Харькове формируется на основе данных синоптиков и свидетельствует о постепенном повышении температуры воздуха в течение указанного периода, сообщает Politeka.
Подробный прогноз погоды с 19 по 28 марта в Харькове опубликовали на сайте sinoptik.ua.
19 марта небо будет полностью затянуто облаками в течение всего дня. Температура воздуха будет колебаться от утренних значений около +2° до дневных показателей до +7°. Осадков не прогнозируют.
20 марта погодные условия не изменятся. В городе с утра и до вечера будет сохраняться плотная облачность. Дневная температура составит около +8°.
Прогноз погоды с 19 по 28 марта в Харькове предусматривает кратковременные колебания атмосферного давления и изменение влажности воздуха, однако существенных погодных явлений не ожидается.
21 марта в городе снова будет преобладать облачность. Температура днем поднимется до +11°. Несмотря на плотные облака, осадки не прогнозируются.
22 марта ситуация постепенно улучшится. В течение дня будет преимущественно пасмурно, однако вечером возможны прояснения. Температура воздуха составит около +10° в дневные часы. Осадков не ожидается.
23 марта станет одним из самых солнечных дней в этом периоде. В облцентре прогнозируют ясное небо. Дневная температура составит около +11°, ночные показатели будут оставаться положительными.
24 марта днем появятся облака, однако к вечеру они постепенно рассеются. Температура воздуха днем поднимется до +12°С. Существенных осадков не предполагается.
25 марта в городе с утра и до вечера будет сохраняться облачная атмосфера. Температура воздуха вырастет и днем может добиться +15°.
26 марта облачность будет преобладать в течение всего дня. Температура воздуха продолжит повышаться и днем будет около +16°.
27 и 28 марта в облцентре сохранится преимущественно облачная атмосфера. Температура днем может составить около +17°, что станет самым высоким показателем за этот промежуток времени.
