Робота для пенсіонерів у Київській області стає більш доступною завдяки появі нових вакансій у медичній сфері, торгівлі та готельно-ресторанному бізнесі, повідомляє Politeka.

Інформацію про актуальні вакансії надає портал work.ua.

Місцеві компанії пропонують офіційне працевлаштування, гнучкий графік та стабільну оплату.

Медична мережа «Медискан Груп» запрошує на посаду медичної сестри-оператора КТ та МРТ. Зарплата становить 20 000–35 000 грн. Основні обов’язки включають підготовку пацієнта до обстеження, проведення інструктажів, збір анамнезу та контроль безпеки під час процедур. Роботодавець гарантує навчання з першого дня, комфортну адаптацію та знижки на власну діагностику.

У сфері роздрібної торгівлі мережа BeerMarket шукає продавців-консультантів із зарплатою 24 000–33 000 грн. Працівники консультують клієнтів, обслуговують касу, слідкують за якістю товару та підтримують порядок у магазині. Компанія пропонує працю поруч із домом, навчання та можливість кар’єрного зростання від продавця до регіонального менеджера.

Готельно-ресторанний сегмент представлений вакансією офіціанта в клубі «Арт Клаб». Дохід складає від 45 000 грн, графік роботи з 16:00 до 22:00, надається преміальна система. Робота передбачає обслуговування клієнтів, використання сучасних програм для ресторану та підтримку високого рівня сервісу. Роботодавець забезпечує стабільний дохід, безпеку та комфортні умови.

Таким чином, робота для пенсіонерів у Київській області відкриває можливості для заробітку та розвитку нових професійних навичок. Компанії пропонують різноманітні умови праці, навчання та підтримку, що робить вакансії доступними навіть для тих, хто раніше не мав досвіду у відповідній сфері.

