Варто підготуватися до графіків відключення світла в Одеській області на 12 грудня та врахувати їх.

В Одеській області 12 грудня вводяться графіків відключення світла у зв’язку з проведенням масштабних ремонтних робіт, про що інформує Politeka.net.

Про тимчасові обмеження попередили кілька територіальних громад регіону.

За інформацією енергетиків, фахівці ДТЕК «Одеські електромережі» сформували детальний графік планових знеструмлень на 12 грудня.

Зокрема, у селі Великий Буялик електропостачання буде повністю відсутнє з 08:00 до 17:00 — загалом 9 годин. Вимкнення торкнеться таких адрес:

Базарна, Болгарська, Комарова, Перша, Преображенська, Степова, Успенська, Христо Ботева, Шкільна, Яні, просп. Миру.

Також у зв’язку з проведенням технічних робіт з 08:00 до 17:00 електроенергії не буде в селі Улянівка на вулицях:

Франка Івана, Шевченка.

Крім того, цього дня з 08:00 до 19:00 (11 годин поспіль) тимчасове відключення заплановане в селі Довжанка — за такими адресами:

Молодіжна, Центральна.

У населеному пункті Соболівка світло відключатимуть 12 грудня в тому ж часовому проміжку — з 08:00 до 19:00 на вулиця:

Польова.

Планові вимкнення також охоплять село Калчева, де електропостачання буде призупинено з 08:00 до 20:00 на таких вулицях:

Бундєва Мінко, Касапська, Лісова, Миру, Молодіжна, Пушкіна, Садова, Спортивна, Степова, Центральна, Чкалова, Шкільна, пров. Бессарабський.

Актуальні графіки вимкнень ДТЕК «Одеські Електромережі» пропонує переглядати на офіційному сайті компанії у розділі «Відключення», а також у чат-ботах у Viber та Telegram.

Жителів регіону закликають завчасно підготуватися до можливих перерв в електропостачанні та врахувати їх у своєму повсякденному розкладі.

