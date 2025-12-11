Місцева влада та енергетики закликають жителів врахувати час проведення робіт і заздалегідь підготуватися до графіку відключення світла в Полтавській області на 12 грудня.

У Полтавській області на 12 грудня заплановано графік відключень світла, пов’язаних із проведенням ремонтних робіт у різних населених пунктах, повідомляє Politeka.net.

Про це йдеться в повідомленнях декількох територіальних громад.

Як зазначається у повідомленнях громад, фахівці АТ «Полтаваобленерго» виконуватимуть технічні роботи на електромережах, що тимчасово вплине на стабільність електропостачання.

У межах оприлюдненого графіка відключення світла в Полтавській області на 12 грудня окремим мешканцям доведеться готуватися до тривалих вимкнень, які можуть тривати до восьми годин.

У Балівка електроенергію відключатимуть з 9 до 15:00. Світла тимчасово не буде за переліком вулиць, визначених у графіку:

Балів чотирьох братів (б. 1, 2, 4, 6, 9, 10, 11, 12, 15, 17, 20, 21, 22, 28, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 48),

Жовтнева (б. 14, 29),

пров.Лісовий (б. 2, 4, 14),

Лугова (б. 2, 3, 5, 7, 9, 11, 13),

Миру (б. 1/1, 2, 6, 8, 11/1),

пров.Річковий (б. 1/5, 3, 5, 7, 9, 11),

Соснова (б. 4, 8, 9, 10/3, 12, 13),

пров.Тараса Шевченка (б. 7),

Червоноармійська (б. 15),

Ювілейна (б. 6).

Також знеструмлення планується у селі Клюсівка — там роботи триватимуть з 08:00 до 17:00, і обмеження діятимуть лише на окремих вулицях, про які громада попередила заздалегідь.

Вільхова (б. 1/4, 2/2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 17, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32),

Живилівська (б. 6),

Красноармійська (б. 7),

Молодіжна (б. 1),

Центральна (б. 47, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63/1, 70),

провулок Шкільний (б. 7),

провулок Ювілейний (б. 1, 2, 4, 7, 12, 14).

У Лелюхівка можливі відключення в цей же період — з 08:00 до 16:00. Електропостачання буде обмежене за конкретними адресами, що зазначені у повідомленні:

23 Вересня (б. 1, 1/1, 2, 3, 4, 5, 6, 6а, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 20, 21, 22, 23, 25, 27),

Вишнева (б. 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 14, 16, 18),

Зелена (б. 12, 20, 24, 26а, 30, 32б, 34),

провулок Івана Богуна (б. 1, 2),

Миру (б. 19, 21, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 36, 38, 40),

Озерна (б. 1, 3),

Південний (б. 2, 3, 4).

Крім того, у Зачепилівка світло планово вимикатимуть з 08:00 до 16:00. Перелік вулиць, де відбуватимуться роботи, оприлюднено відповідно до графіка:

Заводська (б. 1, 1/1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17),

Миру (б. 46, 50, 52, 54, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 109а, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 118, 119, 120, 124, 126),

Огородний (б. 1),

Піщана (б. 1/1, 1Б, 4, 5, 5а, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 16, 18, 22),

Польова (б. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16),

Шевченка (б. 1, 1а, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 28А, 30, 32, 34, 36, 38, 42).

Місцева влада та енергетики закликають жителів врахувати час проведення робіт і заздалегідь підготуватися до тимчасових незручностей.

Як дізнатися про відключення, якщо вони виникнуть:

Офіційний сайт «Полтаваобленерго»: Перевіряйте розділ з графіками відключень на офіційному сайті компанії.

Особистий кабінет: Інформація про графіки для вашої адреси буде доступна в Особистому кабінеті після реєстрації.

Viber та Telegram-канали: Підпишіться на офіційні канали «Полтаваобленерго», де публікують актуальні графіки. Для Viber є спеціальний чат-бот.

На сайтах своїх громад у розділах «Оголошення» чи «Новини».

Зверніть увагу: Якщо відбуваються екстрені відключення через аварійну ситуацію, графіки можуть не діяти.

