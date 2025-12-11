Местные власти и энергетики призывают жителей учесть время проведения работ и заранее подготовиться к графику отключения света в Полтавской области на 12 декабря.

В Полтавской области на 12 декабря запланирован график отключений света, связанных с проведением ремонтных работ в разных населенных пунктах, сообщает Politeka.net.

Об этом говорится в сообщениях нескольких территориальных общин.

Специалисты АО «Полтаваоблэнерго» будут выполнять технические работы на электросетях, что временно повлияет на стабильность электроснабжения.

В рамках обнародованного графика отключения света в Полтавской области на 12 декабря отдельным жителям придется готовиться к длительным отключениям, которые могут занять до восьми часов.

В Баливка электроэнергию будут отключать с 9 до 15:00. Света временно не будет по перечню улиц, определенных в графике:

Балов четырех братьев (б. 1, 2, 4, 6, 9, 10, 11, 12, 15, 17, 20, 21, 22, 28, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 48),

Жовтнева (б. 14, 29),

пер.Лисовый (б. 2, 4, 14),

Лугова (б. 2, 3, 5, 7, 9, 11, 13),

Мыру (б. 1/1, 2, 6, 8, 11/1),

пер.Ричковый (б. 1/5, 3, 5, 7, 9, 11),

Соснова (б. 4, 8, 9, 10/3, 12, 13),

пер. Тараса Шевченко (б. 7),

Червоноармийська (б. 15),

Ювилейна (б. 6).

Также обесточивание планируется в селе Клюсивка — там работы будут продолжаться с 08:00 до 17:00 и ограничения будут действовать только на отдельных улицах, о которых община предупредила заранее.

Вильхова (б. 1/4, 2/2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 17, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32),

Жывыливська (б. 6),

Красноармийська (б. 7),

Молодижна (б. 1),

Центральна (б. 47, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63/1, 70),

переулок Шкильный (б. 7),

переулок Ювилейный (б. 1, 2, 4, 7, 12, 14).

В Лелюхивка возможны отключения в этот же период - с 08:00 до 16:00. Электроснабжение будет ограничено по конкретным адресам, указанным в сообщении:

23 Вересня (б. 1, 1/1, 2, 3, 4, 5, 6, 6а, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 20, 21, 22, 23, 25, 27)

Вишнева (б. 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 14, 16, 18),

Зелена (б. 12, 20, 24, 26а, 30, 32б, 34),

переулок Ивана Богуна (б. 1, 2),

Мыру (б. 19, 21, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 36, 38, 40),

Озерна (б. 1, 3),

Пивденный (б. 2, 3, 4).

Кроме того, в Зачепыливка свет планово будут выключать с 08:00 до 16:00. Перечень улиц, где будут проходить работы, обнародован в соответствии с графиком:

Заводська (б. 1, 1/1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17),

Мыру (стр. 46, 50, 52, 54, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 109a, 110, 111) 112, 113, 114, 115, 116, 118, 119, 120, 124, 126),

Огородный (б. 1),

Пищана (б. 1/1, 1Б, 4, 5, 5а, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 16, 18, 22),

Польова (б. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16),

Шевченка (б. 1, 1а, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 28А, 30, 32, 4)

Местные власти и энергетики призывают жителей учесть время проведения работ и заранее подготовиться к временным неудобствам.

Как узнать об отключениях, если они возникнут:

Официальный сайт "Полтаваоблэнерго": Проверяйте раздел с графиками отключений на официальном сайте компании.

Личный кабинет: Информация о графиках вашего адреса будет доступна в Личном кабинете после регистрации.

Viber и Telegram-каналы: Подпишитесь на официальные каналы "Полтаваоблэнерго", где публикуют актуальные графики. Для Viber есть специальный чат-бот.

На сайтах своих общин в разделах «Объявления» или «Новости».

Обратите внимание: Если происходят экстренные отключения из-за аварийной ситуации, графики могут не действовать.

Последние новости Украины:

Напомним, Politeka писала, Работа для пенсионеров в Полтавской области: где можно иметь от 12 тысяч зарплаты в месяц.

Также Politeka сообщала, Подорожание продуктов в Полтавской области: что известно о новых расценках.

Как сообщала Politeka, Денежная помощь для ВПЛ в Полтавской области: чего ожидать переселенцам в декабре.