Мешканцям рекомендують завчасно ознайомитися з графіком відключень світла в Житомирській області на 12 грудня.

У Житомирській області на 12 грудня запроваджено планові графіки відключення електроенергії, що стосуються окремих населених пунктів регіону, повідомляє Politeka.net.

Про це йдеться на сайті "Житомиробленерго".

Енергетики пояснюють, що тимчасові перерви в електропостачанні необхідні для проведення технічних та ремонтних робіт на мережах. Такі заходи спрямовані на підтримання стабільної та безпечної роботи системи електропостачання.

Згідно з офіційним графіком, у селі Йосипівка електроенергію буде відключено 12 грудня з 09:00 до 17:00. Обмеження діятимуть за визначеними адресами:

Гагаріна 1

Житомирська 165, 169, 181, 183, 187, 189, 191

М. Стахівської 11, 13, 19, 2, 21, 3, 7

Петрівського 22

Шляхетна 33, 65, 73

У населеному пункті Малин також передбачені знеструмлення у проміжку з 09:00 до 17:00, які охоплять низку вулиць, включених до планового переліку:

Барвінкова 10, 11, 11-1, 12, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 30, 32, 32-2, 34, 36, 38, 4, 42а, 44, 5, 7, 8, 9

Бондарик 6

Віктора Михайленка 4, 5

Героїв Крут 20, 23, 28, 29, 30, 30а, 30б, 33, 35, 37, 41, 45

Героїв Холодного Яру 11, 12, 14, 9

Пляжна 3, 4, 5, 5/1, 6, 7/4, 8

Шевченка 109, 74, 76, 80, 82, 88, 93

Героїв Крут 10/1, 11, 12, 13, 14, 3, 3а, 4, 5, 6, 7, 8, 9

У населеному пункті Дівочки постачання світла буде припинене з 9:00 до 17:00 у зв’язку з роботами на електромережах. Вимкнення торкнуться окремих будинків, зазначених у повідомленні:

Л.Українки 34, 4

Шевченка 10, 11, 12, 13, 17, 19, 2, 23, 5, 6, 9

Молодіжна 3

вул. Тараса Шевченка 1,14,2-А

Крім того, у населеному пункті Романівка на 12 грудня заплановані додаткові відключення з 09:00 до 17:00. Причина — технічне обслуговування мереж, що також передбачає тимчасове знеструмлення на визначених адресах:

Центральна 16, 19, 20, 31, 52, 55, 6, 64, 66, 7,31,62а

Шевченка 10, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 7, 8

Мешканцям рекомендують завчасно ознайомитися з графіком відключень, підготувати альтернативні джерела освітлення та зарядити необхідні пристрої.

Актуальні списки вимкнень та точні адреси доступні на офіційному сайті «Житомиробленерго» у розділі «Відключення», а також у чат-ботах компанії у Viber та Telegram.

