Грошова допомога для ВПО у Київській області стає справжнім рятувальним колом для багатьох громадян із числа вразливих категорій.

Уряд затвердив програму разових виплат у рамках пакета «Зимова підтримка», яка передбачає грошову допомогу для ВПО у Київській області, повідомляє Politeka.

Кабмін затвердив, що грошова допомога у Київській області надається у розмірі 6500 грн на кожну дитину, ВПО, одинокого пенсіонера та інших категорій осіб, що потребують додаткової підтримки в зимовий період 2025/26 року.

Кошти надаються одноразово. Важливо, що їх можна витрачати виключно на одяг, взуття та лікарські засоби. Оплата здійснюється безготівково через спеціальні рахунки, переказ або зняття готівки неможливе.

Програма охоплює три категорії громадян. Перша група включає дітей під опікою, піклуванням або у сімейних формах виховання, яким станом на 1 листопада 2025 року не виповнилося 18 років та які отримують державну підтримку на дітей, над якими встановлено опіку чи піклування.

Також до цієї категорії належать малюки з дитячих будинків сімейного типу та прийомних сімей, включно з дітьми з інвалідністю, за умови отримання державної соціальної підтримки. Друга група - внутрішньо переміщені діти, ВПО з інвалідністю I групи та одинокі пенсіонери.

Виплата призначається неповнолітнім з числа переселенців, які отримували підтримку на проживання станом на 1 листопада 2025 року, а також особам з інвалідністю I групи з числа внутрішньо переміщених осіб.

Одинокі пенсіонери в Київській області отримають грошову допомогу, якщо їхня пенсія з урахуванням надбавки на догляд не перевищує 9444 грн.

Третя група - малюки з малозабезпечених сімей, які отримують державну соціальну підтримку відповідно до чинного порядку для малозабезпечених сімей.

