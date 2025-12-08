У мешканців кількох громад Київської області в період з 9 до 12 грудня очікуються тимчасові незручності, пов’язані із введенням тимчасового графіка відключень газу.

Графік відключення газу з 9 до 12 грудня в Київській області введуть через ремонти на газових мережах, повідомляє Politeka.

Місцева філіїя ТОВ "Газорозподільні мережі України" проінформувала, що через планові ремонти, у певних населених пунктах не буде газопостачання.

Графік відключення газу з 9 до 12 грудня у Київській області передбачає незручності для мешканців Березані. Роботи там розпочалися ще 8.12 о 08:30 і триватимуть вони до 17:00 9.12.

Газопостачання тимчасово немає на вулицях Корольова, Світанковій та Яготинській. Мешканців закликають закрити крани перед газовими приладами та не відкривати їх до завершення робіт.

Далі ремонтні бригади продовжать планові заходи у Броварському відділенні. З 10.12 до 12.12 без блакитного палива залишиться село Переможець.

Працівники наголошують на важливості дотримання вимог безпеки і наголошують, що обов’язково потрібно перекрити крани перед усіма газовими приладами. Подачу обіцяють відновити одразу після завершення робіт, коли мережі буде перевірено.

Таращанське відділення також повідомило про дві дати, коли робота газових мереж буде обмеженою. У селі Гайворон побутові незручності для місцевих діятимуть 9.12.

Споживачам, як і в інших громадах, нагадали про необхідність перекриття кранів, щоб забезпечити безпечне відновлення газопостачання після завершення робіт.

Наступного дня, 10.12, під тимчасові обмеження потрапить Косівка. Спеціалісти працюватимуть на мережах протягом дня, тому жителям потрібно заздалегідь підготуватися до відсутності блакитного палива.

Тож місцевим радять враховувати графік відключення газу з 9 до 12 грудня в Київській області при планування свого побуту.

Останні новини України:

Нагадаємо, Politeka писала про дефіцит продуктів в Україні: спостерігається нестача базового товару.

Також Politeka повідомляла про підвищення тарифів на воду: які ціни будуть актуальними.

Крім того, Politeka розповідала про нове подорожчання проїзду: скільки доведеться платити.