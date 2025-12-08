Це додаткова грошова допомога для ВПО у Сумській області, яку уряд ухвалив нещодавно, прагнучи стимулювати економічну активність.

Зокрема для внутрішньо переміщених осіб, які офіційно працевлаштовані або здійснюють підприємницьку діяльність, запроваджено новий формат державної підтримки — так звану «сьому» виплату.

Це додаткова грошова допомога для ВПО у Сумській області, яку уряд ухвалив нещодавно, прагнучи стимулювати економічну активність переселенців і водночас підтримати їх фінансово.

Цей вид допомоги призначений для тих внутрішньо переміщених осіб, які в останньому місяці отримання стандартної допомоги на проживання підтвердили факт офіційної роботи, ведення професійної діяльності або функціонування як фізична особа-підприємець. Йдеться про необхідність документального підтвердження своєї зайнятості, що може бути здійснено кількома способами.

Зокрема, право на отримання «сьомої» виплати матимуть ті ВПО, які:

сплатили обов’язкові платежі та внески до системи загальнообов’язкового державного соціального страхування, що зафіксовані у державному реєстрі застрахованих осіб;

можуть надати довідку з місця роботи, яка підтверджує факт сплати єдиного соціального внеску;

або мають копію прийнятої Державною податковою службою декларації платника єдиного податку, що засвідчує їхню підприємницьку діяльність.

Після подання необхідних документів Пенсійний фонд України автоматично перевіряє інформацію у державних реєстрах. Якщо дані підтверджують факт роботи або підприємницької діяльності, додаткова виплата буде нарахована автоматично без потреби додаткових звернень.

Водночас, якщо цього не сталося з технічних або інших причин, переселенцям рекомендують особисто звернутися до найближчого сервісного центру Пенсійного фонду для уточнення інформації та вирішення питання на місці.

Джерело: Comments.ua

