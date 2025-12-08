У Чернігівській області 9 грудня діятимуть графіки відключення електроенергії, запроваджені у зв’язку з проведенням масштабних ремонтних робіт, повідомляє Politeka.net.

Про це йдеться в повідомленнях декількох територіальних громад.

У зв’язку із проведенням робіт можливі тимчасові перерви в електропостачанні споживачів та складено графіки відключення світла в Чернігівській області на 9 грудня. Обмеження електропостачання заплановані з 08:00 до 17:00 через ремонт повітряної лінії в населеному пункті Нехаївка. Відключення торкнуться окремих адрес:

Боровська 26, 28, 30, 31, 33, 34, 35, 37;

Кільцева 1Б, 45, 46, 48, 51, 53, 55, 57, 58, 59, 60, 61, 63, 65, 66, 67, 68, 69, 71, 72, 74, 76, 76/1, 77, 78;

Набережна 10, 101, 104, 106, 108, 11, 110, 113, 117, 118, 120, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 130, 131, 133, 14, 15, 16, 17, 19, 2, 20, 21, 23, 28, 29, 3, 34, 35, 36, 38, 39, 4, 40, 41, 43, 44, 45, 46, 49, 50, 51, 52, 53, 53А, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 6, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 68, 69, 7, 71, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 82, 83, 86, 87, 88, 89, 90, 92, 94, 98;

Нориця 12;

Садова 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 37, 38, 39, 40, 42, 43, 45, 46, 47, 48, 49, 52, 53, 54/2;

Центральна 1, 10, 12, 14, 15, 16, 18, 19, 2, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 3, 31, 33, 4, 5, 6, 69, 9.

Також можливі перебої зі світлом у населеному пункті Рижки — з 08:00 до 17:00. Знеструмлення триватимуть за визначеними адресами:

Ахтисових 10, 14, 15, 16, 19, 22, 25, 26, 27, 3, 30, 32, 5, 7;

Боровська 12, 13, 17, 20, 21, 23, 31, 36, 8;

Механізаціі 11, 12, 15, 17, 18, 2, 27, 28, 29, 30, 32, 37, 39, 4, 40, 41, 47, 49, 50, 52, 53, 54, 6, 8;

Центральна 10, 11, 12, 14, 16, 17, 19, 21, 26, 28, 29, 3, 37, 42, 44, 45, 46, 47, 5, 50, 51, 7;

Шкільна 1, 11, 14, 3;

Ягідна 1, 10, 101, 102, 104, 105, 11, 110, 111, 113, 116, 117, 118, 119, 12, 120, 121, 122, 123, 126, 127, 13, 132, 133, 134, 135, 15, 16, 23, 24, 25, 27, 3, 33, 34, 36, 4, 42, 44, 47, 48, 49, 52, 59, 6, 60, 64, 65, 69, 7, 70, 71, 73, 75, 76, 77, 78, 79, 8, 83, 86, 88, 89, 90, 92, 93, 95, 96, 98, 99.

У селі Оболоння електропостачання також буде припинене з 08:00 до 17:00 у зв’язку з роботами на лініях електропередачі. Відключення стосуватимуться низки вулиць:

Деснянська 1, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 34, 35, 36, 37, 39, 40, 41, 42, 46, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 55А, 58А;

Лугова 10, 11, 13, 13А, 14, 2, 3, 4, 5, 8, 9;

Набережна;

Незалежна 11, 12, 14, 16, 18;

Центральна 103, 109, 111, 113, 115, 117, 119, 121, 123, 125, 128, 129, 96;

Шевченка 2, 3.

Крім того, у Остері світло буде відсутнє в тому ж часовому проміжку — з 10:00 до 16:00 — за окремими адресами через ремонтні роботи:

Генерала Солонини 10, 10А, 11, 11А, 12, 13, 13А, 14, 15, 16, 17, 18, 2, 20, 22, 22А, 24, 24А, 26, 2А, 3, 3А, 4, 5, 6, 7, 8, 9

Мономаха 76;

Рильського 1, 10, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 29А, 3, 4, 5, 54, 6, 7, 9.

Графіки відключень "Чернігівобленерго" можна знайти на офіційному сайті компанії в розділі "Відключення", а також у чат-ботах у Viber та Telegram.

Де шукати графіки

На сайті: Перейдіть за посиланням на розділ "Відключення" та обмеріть свій населений пункт та адресу.

У чат-боті Viber: Знайдіть чат-бот компанії, зареєструйтеся та введіть особовий рахунок, щоб побачити свій графік.

У чат-боті Telegram: Завантажте чат-бот за посиланням.

На сайтах своїх громад у розділах "Оголошення" чи "Новини".

