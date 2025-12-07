Графік відключення світла на тиждень з 8 по 14 грудня у Миколаївській області дозволяє мешканцям заздалегідь підготуватися.

Графік відключення світла на тиждень з 8 по 14 грудня у Миколаївській області передбачає тимчасові перебої в Куцурубській та Парутинській громадах через проведення ремонтних і реконструкційних робіт на підстанціях, повідомляє Politeka.

Таку інформацію надають на сайті Куцурубської громади.

У Куцурубі планові роботи відбудуться 8 та 9 грудня з 09:00 до 17:00. Під час знеструмлення не буде електропостачання на вулицях Очаківська, Пілієва, Лесі Українки, а також у школі, Будинку культури, адміністративних будівлях, на ринку та у приміщеннях Нової Пошти.

У Парутині відключення заплановані на 11 та 12 грудня з 09:00 до 17:00. На цей час не буде світла на вулицях Південна, Миколаївська, Набережна, Іванова, Затишна, Сонячна, Гагаріна та Очаківська.

У Червоному Парутині електропостачання призупинять 10 грудня з 09:00 до 17:00 для реконструкції майстерень.

Інформація про будь-які зміни або аварійні знеструмлення оновлюється на офіційному сайті енергокомпанії.

Перед знеструмленням зарядіть телефони, планшети, ноутбуки та павербанки. Перевірте наявність ліхтариків, свічок або інших джерел освітлення у кімнатах, де будете перебувати. Вимкніть із розеток побутову техніку, яка може постраждати від перепадів напруги, зокрема холодильники, комп’ютери, телевізори та пральні машини. За можливості завершіть усі важливі справи, що потребують електропостачання. Підготуйте воду та продукти, які потребують зберігання у холодильнику.

