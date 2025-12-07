График отключения света в неделю с 8 по 14 декабря в Николаевской области позволяет жителям заранее подготовиться.

График отключения света на неделю с 8 по 14 декабря в Николаевской области предусматривает временные перебои в Куцурубской и Парутинской общинах из-за проведения ремонтных и реконструкционных работ на подстанциях, сообщает Politeka.

Такую информацию предоставляют на сайте Куцурубского общества.

В Куцурубе плановые работы состоятся 8 и 9 декабря с 09:00 до 17:00. Во время обесточивания не будет электроснабжения на улицах Очаковской, Пилиевой, Леси Украинки, а также в школе, Доме культуры, административных зданиях, на рынке и в помещениях Новой Почты.

В Парутине отключения запланированы на 11 и 12 декабря с 09:00 до 17:00. В это время не будет света на улицах Южная, Николаевская, Набережная, Иванова, Уютная, Солнечная, Гагарина и Очаковская.

В Червоном Парутине электроснабжение будет приостановлено 10 декабря с 09:00 до 17:00 для реконструкции мастерских.

График отключения света в неделю с 8 по 14 декабря в Николаевской области позволяет жителям заранее подготовиться.

Информация о любых изменениях или аварийных обесточиваниях обновляется на официальном сайте энергокомпании.

Перед обесточиванием зарядите телефоны, планшеты, ноутбуки и павербанки. Проверьте наличие фонариков, свеч или других источников освещения в комнатах, где будете находиться. Выключите из розеток бытовую технику, которая может пострадать от перепадов напряжения, включая холодильники, компьютеры, телевизоры и стиральные машины. По возможности завершите все важные дела, требующие электроснабжения. Подготовьте воду и продукты, требующие хранения в холодильнике.

Последние новости:

Напомним Politeka писала, Денежная помощь для пенсионеров в Николаевской области: украинцам доступны выплаты до 11 тысяч гривен.

Также Politeka писала, Бесплатные продукты для пенсионеров в Николаевской области: где можно получить разные виды продовольственной помощи.

Как сообщала Politeka, Гуманитарная помощь для пенсионеров и ВПЛ в Николаевской области: украинцам готовы оказать новую поддержку.