В рамках проекта будут предоставляться несколько видов гуманитарной помощи для эвакуированных пенсионеров, ВПЛ и других граждан в Николаевской области.

Гуманитарная помощь для пенсионеров и ВПЛ в Николаевской области будет предоставляться в рамках нового масштабного проекта, сообщает Politeka.net.

Об этом идет речь на сайте организации.

Гуманитарная помощь для пенсионеров в Николаевской области направлена в первую очередь на поддержку эвакуированных лиц и жителей прифронтовых и пострадавших территорий.

Содействие охватит не только Николаевщину, но и Днепропетровскую, и Запорожскую области и продлится с 1 июня 2025 года по 31 мая 2026 года. Этот проект имеет многоотраслевую структуру и предполагает широкий спектр помощи, адаптированной к потребностям разных категорий населения.

В рамках проекта будут предоставляться следующие виды гуманитарной помощи для эвакуированных пенсионеров, ВПЛ и других общин в Николаевской области:

Ремонтные работы и обустройство жилья будут выполняться малые и средние ремонты жилых помещений, а также ремонт и обустройство мест временного проживания для внутренне перемещенных лиц. Жилье будут обеспечивать мебелью и необходимой бытовой утварью.

Поддержка первой необходимости: пострадавшие смогут получить стартовые наборы для вновь прибывших переселенцев, а также гигиенические комплекты, в том числе специализированные для лиц с инвалидностью или особыми потребностями.

Психологическая, юридическая и финансовая: в кризисных центрах Каритасу будет предоставляться профессиональная психологическая помощь, юридические консультации, а также финансовая выплата в виде денежных выплат тем, кто находится в сложных жизненных обстоятельствах.

Домашняя опека: будут внедрены услуги домашнего ухода за людьми, которые не способны обслуживать себя, а также медицинские консультации в формате телемедицины.

Поддержка детей и семей с детьми: дети смогут получить психологическую поддержку, досуг, развивающие занятия и заботу специалистов.

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