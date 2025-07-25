Місцеві мешкані переймаються через підвищення тарифів на комунальні послуги у Миколаївській області.

Підвищення тарифів на комунальні послуги у Миколаївській області стосується Очакова, повідомляє Politeka.

У місті Очаків ціни на воду зросли майже в чотири рази. Такі зміни запровадили з першого квітня 2025 року.

Як розповів заступник міського голови Олексій Васьков у коментарі для Суспільного, підвищення тарифів на комунальні послуги у Миколаївській області стало результатом багатьох факторів, які накопичувалися останні роки.

За словами Васькова, споживання ЖКП впало більше ніж удвічі, а ціна на енергоносії та інші витрати зросла більш ніж у шість разів з часу останнього встановлення розцінок у 2018 році. Саме тому і виникла потреба у перегляді.

Заступник міського голови пояснює що нова вартість на воду була прорахована ще у 2023 році. Тоді вже враховували, що через вилучення військового ПДФО підприємство втратить частину фінансування.

Відтоді ціни на електроенергію, зарплати, матеріали і паливо тільки росли, але розцінки довго не переглядали. В результаті ситуація стала критичною і підвищення тарифів на комунальні послуги у Миколаївській області в чотири рази стало необхідним кроком.

Очаківська міська рада повідомляє що з першого квітня 2025 року встановлені такі ціни: централізоване водопостачання коштує 90.40 гривень за кубічний метр, а централізоване водовідведення - 101.30 гривень.

Тож місцевим мешканцям не залишилося нічого іншого, як звикати. Хоч і гаманці вже давно "схудли" через загальну економічну ситуацію в країні та подорожчання навіть базових продуктів і товарів, іншого виходу наразі немає.

Джерело: Суспільне

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