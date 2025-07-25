Повышение тарифов на коммунальные услуги в Николаевской области касается Очакова, сообщает Politeka.

В городе Очаков цены на воду выросли почти в четыре раза. Такие изменения ввели с 1 апреля 2025 года.

Как рассказал заместитель городского головы Алексей Васьков в комментарии для Суспільного, повышение тарифов на коммунальные услуги в Николаевской области стало результатом многих накапливавшихся в последние годы факторов.

По словам Васькова, потребление ЖКУ упало более чем вдвое, а цена на энергоносители и другие затраты выросла более чем в шесть раз с момента последнего установления расценок в 2018 году. Именно поэтому возникла потребность в пересмотре.

Заместитель городского головы объясняет, что новая стоимость на воду была просчитана еще в 2023 году. Тогда уже учитывали, что из-за изъятия военного НДФЛ предприятие потеряет часть финансирования.

С тех пор цены на электроэнергию, зарплаты, материалы и топливо только росли, но цены долго не пересматривали. В результате ситуация стала критичной и повышение тарифов на коммунальные услуги в Николаевской области в четыре раза стало необходимым шагом.

Очаковский городской совет сообщает, что с первого апреля 2025 установлены следующие цены: централизованное водоснабжение стоит 90.40 гривен за кубический метр, а централизованный водоотвод - 101.30 гривен.

Так что местным жителям не осталось ничего другого, как привыкать. Хотя и кошельки уже давно "похудели" из-за общей экономической ситуации в стране и удорожания даже базовых продуктов и товаров, другого выхода пока нет.

Источник: Суспільне

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