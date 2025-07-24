Робота для пенсіонерів у Миколаєві сьогодні є більше, ніж заробіток.

Робота для пенсіонерів у Миколаєві є можливістю залишатися активними, зберігаючи соціальний ритм і стабільне джерело доходу, повідомляє Politeka.

Актуальні вакансії демонструє сайт work.ua.

У місті відкрито кілька пропозицій, де вікові працівники можуть реалізувати себе без зайвого тиску чи фізичного перенавантаження.

Компанія «СушіБос» шукає кур’єра зі своїм автомобілем або мотоциклом. Графік формується індивідуально, зміни — повні, з 10:30 до 22:00. Оплата складається зі ставки, бонусів за кількість доставок, компенсації за витрати на пальне та чайових. Щодня видається 50% заробітку, а місце роботи можна обрати з декількох філій. У пріоритеті — ввічливість, охайність, знання вулиць.

Мережа магазинів «Апельсин» пропонує вакансію завгоспа в компанії "Ірбіс". Робочий день — з 8:00 до 18:00, п’ять днів на тиждень. Обов’язки включають догляд за прилеглими територіями, дрібний ремонт, технічну підтримку об’єктів. Офіційне оформлення та соціальні гарантії входять до пакета. Потрібен відповідальний чоловік з водійським посвідченням.

Ще одна позиція — водій вантажного транспорту у фірмі "Openlogistik". Очікується досвід у керуванні великогабаритним авто, уважність та пунктуальність. Робота передбачає перевезення вантажів містом і прилеглими населеними пунктами. Оформлення — офіційне, технічний стан машин — справний, графік — погодинний або за рейсами.

Робота для пенсіонерів у Миколаєві сьогодні — це більше, ніж заробіток. Це спосіб відчувати себе потрібним, зберігати впевненість та залишатися частиною спільноти.

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