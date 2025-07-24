Работа для пенсионеров в Николаеве сегодня больше, чем заработок.

Работа для пенсионеров в Николаеве является возможностью оставаться активной, сохраняя социальный ритм и стабильный источник дохода, сообщает Politeka.

Актуальные вакансии демонстрирует сайт work.ua.

В городе открыто несколько предложений, где возрастные работники могут реализовать себя без лишнего давления или физической перегрузки.

Компания СушиБос ищет курьера со своим автомобилем или мотоциклом. График формируется индивидуально, изменения – полные, с 10:30 до 22:00. Оплата состоит из ставки, бонусов за количество доставок, компенсации за расходы на топливо и чаевые. Ежедневно выдается 50% заработка, а место работы можно выбрать из нескольких филиалов. В приоритете – вежливость, аккуратность, знание улиц.

Сеть магазинов «Апельсин» предлагает вакансию завхоза в компании "Ирбис" . Рабочий день – с 8:00 до 18:00, пять дней в неделю. Обязанности включают уход за близлежащими территориями, мелкий ремонт, техническую поддержку объектов. Официальное оформление и социальные гарантии входят в пакет. Нужен ответственный мужчина с водительским удостоверением.

Еще одна позиция – водитель грузового транспорта в фирме "Openlogistik" . Ожидается опыт в управлении крупногабаритным авто, внимательность и пунктуальность. Работа предусматривает перевозку грузов по городу и прилегающим населенным пунктам. Оформление – официальное, техническое состояние машин – исправное, график – почасовое или по рейсам.

Работа для пенсионеров в Николаеве сегодня — это больше, чем заработок. Это способ чувствовать себя нужным, сохранять уверенность и оставаться частью сообщества.

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