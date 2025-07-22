Грошова допомога для пенсіонерів у Миколаївській області є важливою складовою соціальної підтримки вразливих верств населення.

Грошова допомога для пенсіонерів у Миколаївській області стала доступною завдяки ініціативі благодійного фонду «Щедрик» за сприяння міжнародного партнера ZOA International, повідомляє Politeka.

Про старт реєстрації повідомила організація через офіційний Телеграм-канал.

У межах Шевченківської територіальної громади розпочався офіційний прийом заявок від мешканців, які потребують підтримки через складні життєві обставини. До участі запрошуються жителі сіл Зелений Гай, Полігон, Центральне, Шевченкове та Котляреве. Фінансова допомога розрахована на домогосподарства, що відповідають принаймні двом критеріям із визначеного переліку.

Розмір виплати варіюється від 400 до 1000 доларів США. Остаточна сума залежить від ситуації в родині, рівня вразливості та потреб заявників.

Серед категорій, які можуть претендувати на фінансування, – внутрішньо переміщені особи (із відповідним статусом після 1 січня 2024 року), громадяни з інвалідністю, хронічними хворобами або високими медичними витратами, особи похилого віку без родичів, багатодітні родини, самотні матері чи батьки, жінки, які самостійно ведуть господарство, малозабезпечені сім’ї, а також домогосподарства, що зазнали втрат майна, худоби або постраждали через пошкодження об'єктів сільського призначення.

Грошова допомога для пенсіонерів у Миколаївській області є важливою складовою соціальної підтримки вразливих верств населення. Додаткова інформація щодо умов участі, часу приїзду мобільних команд і деталей програми публікуватиметься в офіційних джерелах місцевої влади.

Актуальні новини будуть доступні у школах, магазинах, клубах та інших громадських просторах. Представники фонду також відповідатимуть на запитання під час виїздів у громади.

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