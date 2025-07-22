Денежная помощь для пенсионеров в Николаевской области является важной составляющей социальной поддержки уязвимых слоев населения.

Денежная помощь для пенсионеров в Николаевской области стала доступна благодаря инициативе благотворительного фонда «Щедрик» при содействии международного партнера ZOA International, сообщает Politeka.

О старте регистрации сообщила организация через официальный телеграмм-канал.

В рамках Шевченковской территориальной общины начался официальный прием заявок от жителей, нуждающихся в поддержке из-за сложных жизненных обстоятельств. К участию приглашаются жители сел Зеленая Роща, Полигон, Центральное, Шевченково и Котлярово. Финансовая помощь рассчитана на домохозяйства, соответствующие, по крайней мере, двум критериям из определенного перечня.

Размер выплаты варьируется от 400 до 1000 долларов США. Окончательная сумма зависит от ситуации в семье, уровня уязвимости и потребностей заявителей.

Среди категорий, которые могут претендовать на финансирование, – внутренне перемещенные лица (с соответствующим статусом после 1 января 2024 года), граждане с инвалидностью, хроническими болезнями или высокими медицинскими расходами, пожилые люди без родственников, многодетные семьи, одинокие матери или родители, а также самостоятельно ведущие понесли потери имущества, скота или пострадали из-за повреждений объектов сельского назначения.

Денежная помощь для пенсионеров в Николаевской области является важной составляющей социальной поддержки уязвимых слоев населения. Дополнительная информация об условиях участия, времени приезда мобильных команд и деталях программы будет публиковаться в официальных источниках местных властей.

Актуальные новости будут доступны в школах, магазинах, клубах и других общественных пространствах. Представители фонда также ответят на вопросы во время выездов в общины.

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