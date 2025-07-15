Дефіцит продуктів у Миколаєві може набрати критичного масштабу через загальнодержавну нестачу жита, повідомляє Politeka.

Виробники хлібобулочних виробів повідомляють про зростання закупівельних цін на борошно, яке вже зараз імпортується з Польщі, Литви та Латвії. Фахівці наголошують: буханець житнього хліба до кінця 2025 року може коштувати 40–50 гривень, а деякі підприємства ймовірно повністю припинять його виготовлення.

Ключову роль у кризовій ситуації відіграє зниження зацікавленості фермерів у вирощуванні жита. Порівняно з пшеницею, воно дає нижчий урожай — близько 40 центнерів із гектара. Це означає мінімальні доходи, які змушують сільгоспвиробників обирати інші культури. Крім того, жито роками активно імпортували з Білорусі. Коли постачання припинилося, український ринок виявився неспроможним самостійно задовольнити попит.

За словами Родіона Рибчинського, очільника об’єднання "Борошномели України", за останні 12 місяців ціна тонни зросла з 6–7 тисяч до 12–14 тисяч гривень. Така сама тенденція спостерігається і на ринку борошна – з 10 тисяч гривень у 2024 році до 20 тисяч у 2025-му. На тлі таких темпів подорожчання переробникам доводиться шукати сировину за кордоном.

Дефіцит продуктів у Миколаєві, як і в інших регіонах, може стати поштовхом до переформатування аграрної стратегії. Очікується, що підвищення закупівельних цін спонукатиме аграріїв повернутися до вирощування жита вже в сезоні 2026/2027. Проте найближчі два роки залишатимуться складними — як для фермерів, так і для споживачів.