Графік відключення світла в Одеській області з 22 по 24 жовтня дозволяє жителям заздалегідь планувати користування електроприладами та підготуватися до тимчасової відсутності живлення.

Графік відключення світла в Одеській області з 22 по 24 жовтня оприлюднили в АТ "ДТЕК Одеські Електромережі", передає Politeka.

Відбудеться це в межах Чорноморської та Южненської міських територіальних громад.

22 жовтня з 08:00 до 18:00 електроенергія буде відсутня у Чорноморську на вул. Розвитку та просп. Успенський, в Олександрівці – на Абрикосовій, Арнаутській, Вербній, Виноградній, Горбунова Дмитра, Горіховій, Грецькій, Ентузіастів, Європейській, Єдності, Залізничній, Затишній, Захисників України, Зеленій, Земній, Каденюка Леоніда, Київській, Кооперативній, Лиманській, Молодіжній, Морській, Набережній, Незалежності, Новій, Новоселів, Озерній, Перемоги, Садовій, Світлій.

А також: Сільськогосподарській, Спортивній, Степовій, Судноремонтній, Тінистій, Успішній, Центральній, Шевченка, Шкільній, провулках Захисників України, Західному, Зеленому, Зірковому, Каденюка Леоніда, Лермонтова, Лиманському, Північному, Судноремонтному, Успенському та проїздах Дубівський 1-й і 2-й, О. Вишні 3-й і 9-й. У Молодіжному відключення плануються на вул. Васильковій, Заводській, Корабельній, Лазурній, Парусній, пров. Верхній.

В межах Южненської громади 21 числа з 08:00 до 18:00 світла не буде в с. Сичавка на вул. Молодіжній, Степовій, Центральній та пров. 3-й проектний. 23-го відключення відбудуться у с-щі Нові Білярі з 08:00 до 20:00 на вул. Одеській, Північній, Середній, Степовій, Центральній та Шкільній. 24 жовтня аналогічні роботи повторяться на тих самих ділянках.

