График отключения света в Одесской области с 22 по 24 октября позволяет жителям заранее планировать использование электроприборов и подготовиться к временному отсутствию питания.

График отключения света в Одесской области с 22 по 24 октября был обнародован в АО "ДТЭК Одесские Электросети", передает Politeka.

Произойдет это в пределах Черноморской и Южной городских территориальных общин.

22 октября с 08:00 до 18:00 электроэнергия будет отсутствовать в Черноморске по ул. Развития и просп. Успенский, в Александровке – на Абрикосовой, Арнаутской, Вербной, Виноградной, Горбунова Дмитрия, Ореховой, Греческой, Энтузиастов, Европейской, Единства, Железнодорожной, Уютной, Защитников Украины, Зеленой, Земной, Каденюка Леонида, Молодой, Киевской, Набережной, Независимости, Новой, Новоселов, Озерной, Победы, Садовой, Светлой.

А также: Сельскохозяйственной, Спортивной, Степной, Судоремонтной, Тенистой, Успешной, Центральной, Шевченко, Школьной, переулках Защитников Украины, Западном, Зеленом, Звездном, Каденюка Леонида, Лермонтова, Лиманском, Северном, Судоремонтном 2-й, О. Вишни 3-й и 9-й. В Молодежном отключении планируются на ул. Васильковой, Заводской, Корабельной, Лазурной, Парусной, пер. Верхний.

В пределах Южной общины 21 числа с 08:00 до 18:00 света не будет в с. Сычавка на ул. Молодежный, Степной, Центральной и пер. 3-й проектный. 23-го отключения состоятся в пгт Новые Беляри с 08:00 до 20:00 на ул. Одесской, Северной, Средней, Степной, Центральной и Школьной. 24 октября аналогичные работы повторятся на тех же участках.

